https://ria.ru/20241107/mask-1982494497.html

Считающий себя женщиной сын Маска решил покинуть США из-за Трампа

Считающий себя женщиной сын Маска решил покинуть США из-за Трампа - РИА Новости, 07.11.2024

Считающий себя женщиной сын Маска решил покинуть США из-за Трампа

Сын американского предпринимателя Илона Маска Ксавье, идентифицирующий себя как женщина, заявил о желании покинуть США в связи с победой Дональда Трампа на... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T19:17

2024-11-07T19:17

2024-11-07T22:18

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сын американского предпринимателя Илона Маска Ксавье, идентифицирующий себя как женщина, заявил о желании покинуть США в связи с победой Дональда Трампа на выборах президента страны. Ксавье, родившийся в 2004 году, идентифицирует себя как Вивиан Дженна Уилсон. "Я думала об этом уже давно, но вчерашний день для меня это подтвердил. Я не вижу своего будущего в США", — написал сын Маска на своей странице в соцсети Threads* (принадлежит корпорации Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), пост также цитируют американские СМИ. По мнению Ксавье, даже если при Трампе не будут приняты "законы против трансгендеров" (движение ЛГБТ** признано экстремистским и запрещено в России), люди, которые проголосовали за подобные меры в лице Трампа, "никуда не денутся" из США, поэтому он больше не в силах жить рядом с ними. Ранее Маск заявлял, что врачи обманом заставили его подписать согласие на прием его сыном блокаторов полового созревания, после чего бизнесмен "потерял" его. Как заявлял Маск, ему не объяснили, что "блокаторы полового созревания на самом деле просто препарат для стерилизации". По словам Маска, его сына "убил вирус woke-мышления" (при котором особое внимание уделяется вопросам социальной, расовой и половой идентичности). Ранее Маск объявлял о переводе штаб-квартиры компаний SpaceX и X из Калифорнии в Техас из-за нового закона, касающегося полномочий образовательных учреждений в вопросах сексуальной ориентации детей. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал закон, согласно которому образовательные учреждения не могут устанавливать правила, которые бы обязывали их без согласия на то ребенка уведомлять родителей по вопросам, связанным с его сексуальной ориентацией или половой принадлежностью.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20241107/mask-1982394095.html

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в мире, технологии, сша, россия, калифорния, дональд трамп, гэвин ньюсом, spacex, выборы президента сша — 2024