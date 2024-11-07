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Маск дал совет тем, кого шокировали итоги выборов в США

Маск дал совет тем, кого шокировали итоги выборов в США - РИА Новости, 07.11.2024

Маск дал совет тем, кого шокировали итоги выборов в США

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что западные традиционные СМИ лгали о Дональде Трампе, объявившем себя победителем выборов президента США, и... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T09:54

2024-11-07T09:54

2024-11-07T09:54

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илон маск

камала харрис

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что западные традиционные СМИ лгали о Дональде Трампе, объявившем себя победителем выборов президента США, и посоветовал поменять источники информации тем, для кого результаты республиканского кандидата стали шокирующими. "Всем, кто, будь то в Америке или в других странах, считает этот результат шокирующим, стоит пересмотреть свои источники информации... Почти все традиционные основные СМИ продвигали совершенно ложную реальность. Они лгали вам", - написал Маск в социальной сети X. Маск с годами становится всё более политически активным и регулярно комментирует вопросы американской политики в своей соцсети X. При этом ранее он публично критиковал как демократов, так и республиканцев, говоря, что он не поддерживает ни одну партию, но со временем его взгляды становились все более правыми, и уже в 2024 году он открыто заявил о своей поддержке Республиканской партии, а также основал политический комитет America PAC для поддержки Дональда Трампа. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

https://ria.ru/20241106/peskov-1982178948.html

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в мире, технологии, сша, америка, вашингтон (штат), дональд трамп, илон маск, камала харрис, выборы президента сша — 2024