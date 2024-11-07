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Состояние Маска выросло на 26,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 07.11.2024
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07:54 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/mask-1982346173.html
Состояние Маска выросло на 26,5 миллиарда долларов
Состояние Маска выросло на 26,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 07.11.2024
Состояние Маска выросло на 26,5 миллиарда долларов
Состояние американского предпринимателя, главы Tesla Илона Маска выросло на 26,5 миллиарда долларов после того, как акции компании подскочили в цене на 15%,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T07:54
2024-11-07T07:54
сша
вашингтон (штат)
флорида
дональд трамп
илон маск
камала харрис
tesla motors
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Состояние американского предпринимателя, главы Tesla Илона Маска выросло на 26,5 миллиарда долларов после того, как акции компании подскочили в цене на 15%, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI). Так, по итогам торгов среды акции Tesla подорожали на 14,75%. По состоянию на 7.35 мск цена акций на постторгах снижается на 0,63%. Маск по-прежнему занимает первую строчку рейтинга BBI, его состояние находится на отметке 290 миллиардов долларов. Ранее объявленный победителем на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на влиятельные должности в будущей администрации в случае своего переизбрания. В США 5 ноября прошли президентские выборы. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
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сша, вашингтон (штат), флорида, дональд трамп, илон маск, камала харрис, tesla motors
США, Вашингтон (штат), Флорида, Дональд Трамп, Илон Маск, Камала Харрис, Tesla motors
Состояние Маска выросло на 26,5 миллиарда долларов

BBI: состояние Маска выросло на $26,5 миллиарда на фоне удорожания акций Tesla

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа
Илон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Состояние американского предпринимателя, главы Tesla Илона Маска выросло на 26,5 миллиарда долларов после того, как акции компании подскочили в цене на 15%, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Так, по итогам торгов среды акции Tesla подорожали на 14,75%. По состоянию на 7.35 мск цена акций на постторгах снижается на 0,63%.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Маск заявил о рекордном трафике в соцсети Х
Вчера, 09:38
Маск по-прежнему занимает первую строчку рейтинга BBI, его состояние находится на отметке 290 миллиардов долларов.
Ранее объявленный победителем на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на влиятельные должности в будущей администрации в случае своего переизбрания.
В США 5 ноября прошли президентские выборы. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
Публикация в соцсети Илона Маска - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Маск опубликовал фото, намекая, что может попасть в Белый дом
Вчера, 09:35
 
СШАВашингтон (штат)ФлоридаДональд ТрампИлон МаскКамала ХаррисTesla motors
 
 
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