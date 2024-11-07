Состояние Маска выросло на 26,5 миллиарда долларов
BBI: состояние Маска выросло на $26,5 миллиарда на фоне удорожания акций Tesla
© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск на предвыборном мероприятии кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Состояние американского предпринимателя, главы Tesla Илона Маска выросло на 26,5 миллиарда долларов после того, как акции компании подскочили в цене на 15%, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Так, по итогам торгов среды акции Tesla подорожали на 14,75%. По состоянию на 7.35 мск цена акций на постторгах снижается на 0,63%.
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Маск по-прежнему занимает первую строчку рейтинга BBI, его состояние находится на отметке 290 миллиардов долларов.
Ранее объявленный победителем на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на влиятельные должности в будущей администрации в случае своего переизбрания.
В США 5 ноября прошли президентские выборы. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.