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Состояние Маска выросло на 26,5 миллиарда долларов

Состояние Маска выросло на 26,5 миллиарда долларов - РИА Новости, 07.11.2024

Состояние Маска выросло на 26,5 миллиарда долларов

Состояние американского предпринимателя, главы Tesla Илона Маска выросло на 26,5 миллиарда долларов после того, как акции компании подскочили в цене на 15%,... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T07:54

2024-11-07T07:54

2024-11-07T07:54

сша

вашингтон (штат)

флорида

дональд трамп

илон маск

камала харрис

tesla motors

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Состояние американского предпринимателя, главы Tesla Илона Маска выросло на 26,5 миллиарда долларов после того, как акции компании подскочили в цене на 15%, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI). Так, по итогам торгов среды акции Tesla подорожали на 14,75%. По состоянию на 7.35 мск цена акций на постторгах снижается на 0,63%. Маск по-прежнему занимает первую строчку рейтинга BBI, его состояние находится на отметке 290 миллиардов долларов. Ранее объявленный победителем на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает назначить своих ближайших сторонников – миллиардера Илона Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего – на влиятельные должности в будущей администрации в случае своего переизбрания. В США 5 ноября прошли президентские выборы. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.

https://ria.ru/20241106/mask-1982121933.html

https://ria.ru/20241106/mask-1982120908.html

сша

вашингтон (штат)

флорида

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сша, вашингтон (штат), флорида, дональд трамп, илон маск, камала харрис, tesla motors