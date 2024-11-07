https://ria.ru/20241107/markirovka-1982400163.html

Матвиенко предложила маркировать товары детского питания

Матвиенко предложила маркировать товары детского питания - РИА Новости, 07.11.2024

Матвиенко предложила маркировать товары детского питания

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила подумать над внедрением маркировки и системы контроля торговых наценок для товаров детского питания. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:37

2024-11-07T12:37

2024-11-07T12:37

общество

валентина матвиенко

россия

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила подумать над внедрением маркировки и системы контроля торговых наценок для товаров детского питания. "...Мы предлагаем рассмотреть возможность внедрения системы контроля торговой наценки в сетях для заменителей грудного молока и разработку маркировки товаров для детского питания для отслеживания качества и борьбы с контрафактом", - сказала Матвиенко в ходе парламентских слушаний, посвященных законодательному регулированию в сфере детского питания.

https://ria.ru/20241030/proverka-1980812396.html

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общество, валентина матвиенко, россия