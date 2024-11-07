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Матвиенко предложила маркировать товары детского питания - РИА Новости, 07.11.2024
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12:37 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/markirovka-1982400163.html
Матвиенко предложила маркировать товары детского питания
Матвиенко предложила маркировать товары детского питания - РИА Новости, 07.11.2024
Матвиенко предложила маркировать товары детского питания
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила подумать над внедрением маркировки и системы контроля торговых наценок для товаров детского питания. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:37
2024-11-07T12:37
общество
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила подумать над внедрением маркировки и системы контроля торговых наценок для товаров детского питания. "...Мы предлагаем рассмотреть возможность внедрения системы контроля торговой наценки в сетях для заменителей грудного молока и разработку маркировки товаров для детского питания для отслеживания качества и борьбы с контрафактом", - сказала Матвиенко в ходе парламентских слушаний, посвященных законодательному регулированию в сфере детского питания.
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общество, валентина матвиенко, россия
Общество, Валентина Матвиенко, Россия
Матвиенко предложила маркировать товары детского питания

Матвиенко предложила маркировать товары детского питания для контроля качества

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПолки с детским питанием в гипермаркете
Полки с детским питанием в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Полки с детским питанием в гипермаркете . Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила подумать над внедрением маркировки и системы контроля торговых наценок для товаров детского питания.
"...Мы предлагаем рассмотреть возможность внедрения системы контроля торговой наценки в сетях для заменителей грудного молока и разработку маркировки товаров для детского питания для отслеживания качества и борьбы с контрафактом", - сказала Матвиенко в ходе парламентских слушаний, посвященных законодательному регулированию в сфере детского питания.
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