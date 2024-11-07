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Макрон призвал Европу не делегировать вопрос безопасности Вашингтону - РИА Новости, 07.11.2024
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14:27 07.11.2024 (обновлено: 15:53 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/makron-1982426423.html
Макрон призвал Европу не делегировать вопрос безопасности Вашингтону
Макрон призвал Европу не делегировать вопрос безопасности Вашингтону - РИА Новости, 07.11.2024
Макрон призвал Европу не делегировать вопрос безопасности Вашингтону
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на саммите Европейского политического сообщества, заявил, что страны Европы не должны вечно делегировать вопросы... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:27
2024-11-07T15:53
европа
эммануэль макрон
в мире
нато
вашингтон (штат)
франция
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ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на саммите Европейского политического сообщества, заявил, что страны Европы не должны вечно делегировать вопросы безопасности Вашингтону."НАТО, конечно, играет ключевую роль, и внутри НАТО мы, европейцы, хотим играть свою роль, эта европейская опора НАТО не умаляет значение альянса, но мы должны на себя взять ответственность за стратегическое пробуждение. Мы не должны вечно делегировать нашу безопасность американцам", - сказал Макрон. Трансляцию вел Елисейский дворец.По его словам, Европа должна "проснуться" и начать действовать, чтобы "не исчезнуть геополитически" и не стать с точки зрения экономики "рынком корректировок" других держав.Комментируя американские выборы, Макрон заявил, что роль Европейского союза заключается не в том, чтобы оценивать победу Дональда Трампа на президентских выборах в США."Он был избран американским народом, и он будет защищать интересы американцев. Это справедливо и хорошо. Вопрос в том, готовы ли мы защищать интересы европейцев", - отметил президент Франции.По его мнению, европейские страны не должны следовать ни "наивному трансатлантизму", ни "узкому национализму", ни ставить под сомнения действующие союзы."Мир состоит из травоядных и плотоядных. Если мы решим оставаться травоядными, плотоядные выиграют и мы станет для них рынком. Я думаю, что, по крайней мере, было бы неплохо решить стать всеядными. Не хочу быть агрессивным, просто хочу, чтобы мы могли защищаться", - добавил французский лидер.Европейское политическое сообщество было создано по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и представляет собой платформу для политического диалога о мире и безопасности на континенте, а также о сотрудничестве между государствами ЕС и странами за пределами пространства сообщества.Первый саммит ЕПС прошел в Праге в октябре 2022 года, второй состоялся в Молдавии в июне 2023 года.
https://ria.ru/20241102/moldaviya-1981465306.html
https://ria.ru/20241107/tramp-1982348680.html
https://ria.ru/20241106/makron-1982245989.html
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европа, эммануэль макрон, в мире, нато, вашингтон (штат), франция
Европа, Эммануэль Макрон, В мире, НАТО, Вашингтон (штат), Франция
Макрон призвал Европу не делегировать вопрос безопасности Вашингтону

Макрон: Европа не должна делегировать вопрос безопасности США, нужно действовать

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на саммите Европейского политического сообщества, заявил, что страны Европы не должны вечно делегировать вопросы безопасности Вашингтону.
"НАТО, конечно, играет ключевую роль, и внутри НАТО мы, европейцы, хотим играть свою роль, эта европейская опора НАТО не умаляет значение альянса, но мы должны на себя взять ответственность за стратегическое пробуждение. Мы не должны вечно делегировать нашу безопасность американцам", - сказал Макрон. Трансляцию вел Елисейский дворец.
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По его словам, Европа должна "проснуться" и начать действовать, чтобы "не исчезнуть геополитически" и не стать с точки зрения экономики "рынком корректировок" других держав.
Комментируя американские выборы, Макрон заявил, что роль Европейского союза заключается не в том, чтобы оценивать победу Дональда Трампа на президентских выборах в США.
"Он был избран американским народом, и он будет защищать интересы американцев. Это справедливо и хорошо. Вопрос в том, готовы ли мы защищать интересы европейцев", - отметил президент Франции.
По его мнению, европейские страны не должны следовать ни "наивному трансатлантизму", ни "узкому национализму", ни ставить под сомнения действующие союзы.
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"Мир состоит из травоядных и плотоядных. Если мы решим оставаться травоядными, плотоядные выиграют и мы станет для них рынком. Я думаю, что, по крайней мере, было бы неплохо решить стать всеядными. Не хочу быть агрессивным, просто хочу, чтобы мы могли защищаться", - добавил французский лидер.
Европейское политическое сообщество было создано по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и представляет собой платформу для политического диалога о мире и безопасности на континенте, а также о сотрудничестве между государствами ЕС и странами за пределами пространства сообщества.
Первый саммит ЕПС прошел в Праге в октябре 2022 года, второй состоялся в Молдавии в июне 2023 года.
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Макрон на фоне победы Трампа пообещал создать "более суверенную" Европу
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