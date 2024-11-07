https://ria.ru/20241107/makron-1982426423.html

Макрон призвал Европу не делегировать вопрос безопасности Вашингтону

Макрон призвал Европу не делегировать вопрос безопасности Вашингтону - РИА Новости, 07.11.2024

Макрон призвал Европу не делегировать вопрос безопасности Вашингтону

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на саммите Европейского политического сообщества, заявил, что страны Европы не должны вечно делегировать вопросы... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:27

2024-11-07T14:27

2024-11-07T15:53

европа

эммануэль макрон

в мире

нато

вашингтон (штат)

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_87b18c5e709cd5b8d1ab8e335f4b5834.jpg

ПАРИЖ, 7 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на саммите Европейского политического сообщества, заявил, что страны Европы не должны вечно делегировать вопросы безопасности Вашингтону."НАТО, конечно, играет ключевую роль, и внутри НАТО мы, европейцы, хотим играть свою роль, эта европейская опора НАТО не умаляет значение альянса, но мы должны на себя взять ответственность за стратегическое пробуждение. Мы не должны вечно делегировать нашу безопасность американцам", - сказал Макрон. Трансляцию вел Елисейский дворец.По его словам, Европа должна "проснуться" и начать действовать, чтобы "не исчезнуть геополитически" и не стать с точки зрения экономики "рынком корректировок" других держав.Комментируя американские выборы, Макрон заявил, что роль Европейского союза заключается не в том, чтобы оценивать победу Дональда Трампа на президентских выборах в США."Он был избран американским народом, и он будет защищать интересы американцев. Это справедливо и хорошо. Вопрос в том, готовы ли мы защищать интересы европейцев", - отметил президент Франции.По его мнению, европейские страны не должны следовать ни "наивному трансатлантизму", ни "узкому национализму", ни ставить под сомнения действующие союзы."Мир состоит из травоядных и плотоядных. Если мы решим оставаться травоядными, плотоядные выиграют и мы станет для них рынком. Я думаю, что, по крайней мере, было бы неплохо решить стать всеядными. Не хочу быть агрессивным, просто хочу, чтобы мы могли защищаться", - добавил французский лидер.Европейское политическое сообщество было создано по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и представляет собой платформу для политического диалога о мире и безопасности на континенте, а также о сотрудничестве между государствами ЕС и странами за пределами пространства сообщества.Первый саммит ЕПС прошел в Праге в октябре 2022 года, второй состоялся в Молдавии в июне 2023 года.

https://ria.ru/20241102/moldaviya-1981465306.html

https://ria.ru/20241107/tramp-1982348680.html

https://ria.ru/20241106/makron-1982245989.html

европа

вашингтон (штат)

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

европа, эммануэль макрон, в мире, нато, вашингтон (штат), франция