https://ria.ru/20241107/lukashenko-1982428048.html

Лукашенко выразил надежду, что с возвращением Трампа что-то поменяется

Лукашенко выразил надежду, что с возвращением Трампа что-то поменяется - РИА Новости, 07.11.2024

Лукашенко выразил надежду, что с возвращением Трампа что-то поменяется

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что с возвращением Дональда Трампа во власть "что-то поменяется". РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:36

2024-11-07T14:36

2024-11-07T14:36

в мире

сша

белоруссия

югославия

дональд трамп

александр лукашенко

меланья трамп

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg

МИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что с возвращением Дональда Трампа во власть "что-то поменяется". "Все-таки надежда какая-то есть, что что-то поменяется", - приводит слова Лукашенко в четверг госагентство Белта. По словам белорусского лидера, "когда у власти люди без опыта - это одно, когда люди не имеют детей - это катастрофа". "Им безразлично, что происходит в мире. У Трампа большая семья, дети. И у Трампа наша Мелания (жена Трампа Мелания Трамп, уроженка Югославии - ред.), которая жестко его в руках держит. Поэтому то, что у него есть семья и дети, - большое дело. Он задумывается не только о своем будущем, но и о будущем детей", - сказал Лукашенко. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241107/lukashenko-1982401548.html

https://ria.ru/20241107/lukashenko-1982397165.html

сша

белоруссия

югославия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, белоруссия, югославия, дональд трамп, александр лукашенко, меланья трамп, nbc, выборы президента сша — 2024