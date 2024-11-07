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Лукашенко выразил надежду, что с возвращением Трампа что-то поменяется - РИА Новости, 07.11.2024
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14:36 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/lukashenko-1982428048.html
Лукашенко выразил надежду, что с возвращением Трампа что-то поменяется
Лукашенко выразил надежду, что с возвращением Трампа что-то поменяется - РИА Новости, 07.11.2024
Лукашенко выразил надежду, что с возвращением Трампа что-то поменяется
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что с возвращением Дональда Трампа во власть "что-то поменяется". РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:36
2024-11-07T14:36
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МИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что с возвращением Дональда Трампа во власть "что-то поменяется". "Все-таки надежда какая-то есть, что что-то поменяется", - приводит слова Лукашенко в четверг госагентство Белта. По словам белорусского лидера, "когда у власти люди без опыта - это одно, когда люди не имеют детей - это катастрофа". "Им безразлично, что происходит в мире. У Трампа большая семья, дети. И у Трампа наша Мелания (жена Трампа Мелания Трамп, уроженка Югославии - ред.), которая жестко его в руках держит. Поэтому то, что у него есть семья и дети, - большое дело. Он задумывается не только о своем будущем, но и о будущем детей", - сказал Лукашенко. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241107/lukashenko-1982401548.html
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в мире, сша, белоруссия, югославия, дональд трамп, александр лукашенко, меланья трамп, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Белоруссия, Югославия, Дональд Трамп, Александр Лукашенко, Меланья Трамп, NBC, Выборы президента США — 2024
Лукашенко выразил надежду, что с возвращением Трампа что-то поменяется

Лукашенко: надежда есть, что с возвращением Трампа во власть что-то поменяется

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что с возвращением Дональда Трампа во власть "что-то поменяется".
"Все-таки надежда какая-то есть, что что-то поменяется", - приводит слова Лукашенко в четверг госагентство Белта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Лукашенко дал неожиданное обещание Трампу
Вчера, 12:48
По словам белорусского лидера, "когда у власти люди без опыта - это одно, когда люди не имеют детей - это катастрофа". "Им безразлично, что происходит в мире. У Трампа большая семья, дети. И у Трампа наша Мелания (жена Трампа Мелания Трамп, уроженка Югославии - ред.), которая жестко его в руках держит. Поэтому то, что у него есть семья и дети, - большое дело. Он задумывается не только о своем будущем, но и о будущем детей", - сказал Лукашенко.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Камала Харрис во время выступления перед своими сторонниками в Вашингтоне после поражения на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Лукашенко назвал Харрис героической женщиной
Вчера, 12:25
 
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