Лукашенко рассказал, от кого зависит урегулирование украинского конфликта
Лукашенко: урегулирование украинского конфликта зависит не только от Трампа
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не все будет зависеть от победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, декларировавшего стремление прекратить конфликт на Украине, процесс зависит от многих стран.
"Он (Трамп) будет стараться прекратить войну на Украине, но это не односторонний процесс. Это надо договариваться и, может быть, не только с Россией. Это касается очень многих стран", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.
Президент Белоруссии отметил, что Трамп также заявлял о намерении поставить Китай на место, однако такой человек, который может "Китай на место поставить", еще не родился.
"Поэтому надо все делить на два, на три. То, что ты говоришь сегодня в предвыборную кампанию, не факт, что завтра сложатся так обстоятельства. Захотят они, чтобы здесь был мир и покой, в Европе, мы будем этому способствовать", - отметил Лукашенко.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.