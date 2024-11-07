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Европа может стать главным соперником для США, заявил Лукашенко - РИА Новости, 07.11.2024
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13:26 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/lukashenko-1982409645.html
Европа может стать главным соперником для США, заявил Лукашенко
Европа может стать главным соперником для США, заявил Лукашенко - РИА Новости, 07.11.2024
Европа может стать главным соперником для США, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Европа может стать главным соперником для США. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:26
2024-11-07T13:26
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МИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Европа может стать главным соперником для США. "Мир жутко меняется, завтра будет совсем другая ситуация. Не Китай может стать главным соперником для Америки, а европейцы", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта во время посещения третьего чемпионата по колке дров среди СМИ. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, сша, белоруссия, европа, дональд трамп, александр лукашенко, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Белоруссия, Европа, Дональд Трамп, Александр Лукашенко, Камала Харрис, NBC, Выборы президента США — 2024
Европа может стать главным соперником для США, заявил Лукашенко

Лукашенко: не Китай может стать главным соперником для США, а Европа

© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Европа может стать главным соперником для США.
"Мир жутко меняется, завтра будет совсем другая ситуация. Не Китай может стать главным соперником для Америки, а европейцы", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта во время посещения третьего чемпионата по колке дров среди СМИ.
Камала Харрис во время выступления перед своими сторонниками в Вашингтоне после поражения на президентских выборах - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Лукашенко назвал Харрис героической женщиной
Вчера, 12:25
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
 
В миреСШАБелоруссияЕвропаДональд ТрампАлександр ЛукашенкоКамала ХаррисNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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