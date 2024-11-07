https://ria.ru/20241107/lukashenko-1982401548.html
Лукашенко дал неожиданное обещание Трампу
Лукашенко дал неожиданное обещание Трампу - РИА Новости, 07.11.2024
Лукашенко дал неожиданное обещание Трампу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если победившему на выборах президента США Дональду Трампу удастся прекратить войны, Минск выдвинет его на... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:48
2024-11-07T12:48
2024-11-07T12:48
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МИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если победившему на выборах президента США Дональду Трампу удастся прекратить войны, Минск выдвинет его на Нобелевскую премию.Лукашенко напомнил, что Трамп во время избирательной кампании обещал прекратить войны, в том числе на Украине."Если он это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.Глава государства назвал Трампа "мощью"."Как бы я к нему ни относился, он молодец. Стреляли, давили, посадить хотели, но он как бульдозер прошелся. Это его личный подвиг во имя американского народа...", - сказал Лукашенко.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
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Лукашенко дал неожиданное обещание Трампу
Лукашенко: если Трамп прекратит войны, Минск выдвинет его на Нобелевскую премию