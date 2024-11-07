https://ria.ru/20241107/lukashenko-1982401548.html

Лукашенко дал неожиданное обещание Трампу

Лукашенко дал неожиданное обещание Трампу - РИА Новости, 07.11.2024

Лукашенко дал неожиданное обещание Трампу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если победившему на выборах президента США Дональду Трампу удастся прекратить войны, Минск выдвинет его на... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:48

2024-11-07T12:48

2024-11-07T12:48

дональд трамп

сша

белоруссия

минск

александр лукашенко

в мире

nbc

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/01/1770489773_0:129:3182:1919_1920x0_80_0_0_1c7b5da0b8c2f19ea032c98688b19962.jpg

МИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если победившему на выборах президента США Дональду Трампу удастся прекратить войны, Минск выдвинет его на Нобелевскую премию.Лукашенко напомнил, что Трамп во время избирательной кампании обещал прекратить войны, в том числе на Украине."Если он это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.Глава государства назвал Трампа "мощью"."Как бы я к нему ни относился, он молодец. Стреляли, давили, посадить хотели, но он как бульдозер прошелся. Это его личный подвиг во имя американского народа...", - сказал Лукашенко.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.

https://ria.ru/20241107/lukashenko-1982397165.html

сша

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, сша, белоруссия, минск, александр лукашенко, в мире, nbc, выборы президента сша — 2024