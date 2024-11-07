https://ria.ru/20241107/lukashenko-1982397165.html

Лукашенко назвал Харрис героической женщиной

Лукашенко назвал Харрис героической женщиной - РИА Новости, 07.11.2024

Лукашенко назвал Харрис героической женщиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя поражение вице-президента США Камалы Харрис на выборах, назвал ее героической женщиной. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:25

2024-11-07T12:25

2024-11-07T14:48

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МИНСК, 7 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя поражение вице-президента США Камалы Харрис на выборах, назвал ее героической женщиной. "Камала — героическая женщина, ей не надо плакать. Америка не созрела еще избрать женщину. Она нос к носу шла с этим бульдозером. Плакать ей ни в коем случае нельзя", — сказал Лукашенко.При этом Дональда Трампа, победившего на выборах, Лукашенко считает молодцом."Как бы я к нему ни относился, он молодец. Стреляли, давили, посадить хотели, но он как бульдозер прошелся. Это его личный подвиг во имя американского народа", — добавил президент Белоруссии.Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп представлял на них Республиканскую партию, Харрис — Демократическую. По данным телеканала Fox News, Трамп набирает 295 из 538 голосов выборщиков (при необходимых 270), Харрис — только 226.Трамп занимал пост президента в 2016-2020 годах. Таким образом, он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва.Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241106/amerika-1982107103.html

https://ria.ru/20241107/ssha-1982368703.html

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в мире, сша, белоруссия, камала харрис, дональд трамп, nbc, александр лукашенко, америка