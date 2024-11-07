https://ria.ru/20241107/livan-1982442788.html
Израиль атаковал ливанский город Сайда, пострадали четыре миротворца ООН
Израиль атаковал ливанский город Сайда, пострадали четыре миротворца ООН - РИА Новости, 07.11.2024
Израиль атаковал ливанский город Сайда, пострадали четыре миротворца ООН
Израильский беспилотник атаковал машину на въезде в ливанский город Сайда (35 километров к югу от Бейрута), три человека погибли, четверо миротворцев ООН... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T15:29
2024-11-07T15:29
2024-11-07T17:59
в мире
ливан
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
армия обороны израиля (цахал)
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982475938_0:303:1000:866_1920x0_80_0_0_c8443d256bbdb76537204f8d9f8ff7e9.jpg
БЕЙРУТ, 7 ноя — РИА Новости. Израильский беспилотник атаковал машину на въезде в ливанский город Сайда (35 километров к югу от Бейрута), три человека погибли, четверо миротворцев ООН пострадали, сообщил РИА Новости источник в ливанской медицинской службе."Израильский БПЛА выпустил ракету по внедорожнику возле армейского блокпоста на въезде в Сайду. Три человека, которые находились в машине, погибли. Ранения получили четверо миротворцев ООН, которые находились в своей машине рядом в момент атаки", — рассказал собеседник агентства.Позже ливанская армия уточнила, что пострадавших было семеро: трое ливанских военнослужащих и четверо миротворцев из малайзийской части в составе Временных сил ООН. В момент атаки через блокпост проезжала в том числе и колонна миротворческих сил.Утром источник РИА Новости рассказал, что израильский беспилотник атаковал гражданскую машину на въезде в Бейрут. Там погибла женщина и еще один человек получил ранения.Обострение ливанско-израильского конфликтаВ конце сентября Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции против Ливана, получившей название "Стрелы севера". Жертвами израильских бомбардировок стали уже более трех тысяч человек, более 13,5 тысячи пострадали. После точечных авиаударов по Бейруту 27 сентября погиб генсек ливанской шиитской организации "Хезболла" Хасан Насрулла и другие высокопоставленные командиры.С 1 октября Израиль начал наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана. Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которым пришлось эвакуироваться из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.Бойцы "Хезболлы" отвечают ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля и ведут наземные бои.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
https://ria.ru/20241107/livan-1982393733.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982475938_0:209:1000:959_1920x0_80_0_0_e1d87ff1bd79d048bebace341e656f93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал), израиль
В мире, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Израиль
Израиль атаковал ливанский город Сайда, пострадали четыре миротворца ООН
В ливанском городе Сайда три человека погибли при атаке израильского дрона
БЕЙРУТ, 7 ноя — РИА Новости. Израильский беспилотник атаковал машину на въезде в ливанский город Сайда (35 километров к югу от Бейрута), три человека погибли, четверо миротворцев ООН пострадали, сообщил РИА Новости источник в ливанской медицинской службе.
«
"Израильский БПЛА выпустил ракету по внедорожнику возле армейского блокпоста на въезде в Сайду. Три человека, которые находились в машине, погибли. Ранения получили четверо миротворцев ООН, которые находились в своей машине рядом в момент атаки", — рассказал собеседник агентства.
Позже ливанская армия уточнила, что пострадавших было семеро: трое ливанских военнослужащих и четверо миротворцев из малайзийской части в составе Временных сил ООН. В момент атаки через блокпост проезжала в том числе и колонна миротворческих сил.
Утром источник РИА Новости рассказал, что израильский беспилотник атаковал гражданскую машину на въезде в Бейрут. Там погибла женщина и еще один человек получил ранения.
По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, предусматривающую поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, вывод израильских войск с юга страны и развертывание там сил ливанского правительства и ООН. Резолюция также запрещает присутствие любых военизированных формирований к югу от реки Литани (кроме ливанской армии или сил ООН). Тем не менее за 18 лет "Хезболла" восстановила там инфраструктуру и после начала военных действий в секторе Газа в октябре 2023-го ежедневно обстреливает север Израиля. В ответ ЦАХАЛ наносит авиаудары по Ливану.
Обострение ливанско-израильского конфликта
В конце сентября Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции против Ливана, получившей название "Стрелы севера". Жертвами израильских бомбардировок стали уже более трех тысяч человек, более 13,5 тысячи пострадали. После точечных авиаударов по Бейруту 27 сентября погиб генсек ливанской шиитской организации "Хезболла" Хасан Насрулла и другие высокопоставленные командиры.
С 1 октября Израиль начал наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана. Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которым пришлось эвакуироваться из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Бойцы "Хезболлы" отвечают ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля и ведут наземные бои.