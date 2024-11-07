https://ria.ru/20241107/livan-1982442788.html

Израиль атаковал ливанский город Сайда, пострадали четыре миротворца ООН

Израиль атаковал ливанский город Сайда, пострадали четыре миротворца ООН - РИА Новости, 07.11.2024

Израиль атаковал ливанский город Сайда, пострадали четыре миротворца ООН

Израильский беспилотник атаковал машину на въезде в ливанский город Сайда (35 километров к югу от Бейрута), три человека погибли, четверо миротворцев ООН... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T15:29

2024-11-07T15:29

2024-11-07T17:59

в мире

ливан

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

армия обороны израиля (цахал)

израиль

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БЕЙРУТ, 7 ноя — РИА Новости. Израильский беспилотник атаковал машину на въезде в ливанский город Сайда (35 километров к югу от Бейрута), три человека погибли, четверо миротворцев ООН пострадали, сообщил РИА Новости источник в ливанской медицинской службе."Израильский БПЛА выпустил ракету по внедорожнику возле армейского блокпоста на въезде в Сайду. Три человека, которые находились в машине, погибли. Ранения получили четверо миротворцев ООН, которые находились в своей машине рядом в момент атаки", — рассказал собеседник агентства.Позже ливанская армия уточнила, что пострадавших было семеро: трое ливанских военнослужащих и четверо миротворцев из малайзийской части в составе Временных сил ООН. В момент атаки через блокпост проезжала в том числе и колонна миротворческих сил.Утром источник РИА Новости рассказал, что израильский беспилотник атаковал гражданскую машину на въезде в Бейрут. Там погибла женщина и еще один человек получил ранения.Обострение ливанско-израильского конфликтаВ конце сентября Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции против Ливана, получившей название "Стрелы севера". Жертвами израильских бомбардировок стали уже более трех тысяч человек, более 13,5 тысячи пострадали. После точечных авиаударов по Бейруту 27 сентября погиб генсек ливанской шиитской организации "Хезболла" Хасан Насрулла и другие высокопоставленные командиры.С 1 октября Израиль начал наземную операцию против "Хезболлы" на юге Ливана. Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которым пришлось эвакуироваться из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.Бойцы "Хезболлы" отвечают ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля и ведут наземные бои.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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в мире, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, армия обороны израиля (цахал), израиль