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Самолет МЧС доставил гуманитарную помощь в Ливан - РИА Новости, 07.11.2024
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08:37 07.11.2024 (обновлено: 08:44 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/livan-1982348359.html
Самолет МЧС доставил гуманитарную помощь в Ливан
Самолет МЧС доставил гуманитарную помощь в Ливан - РИА Новости, 07.11.2024
Самолет МЧС доставил гуманитарную помощь в Ливан
Самолет Ил-76 МЧС России доставил партию гуманитарной помощи для населения Ливана, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T08:37
2024-11-07T08:44
россия
ливан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России доставил партию гуманитарной помощи для населения Ливана, сообщает пресс-служба МЧС РФ."Самолет Ил -76 МЧС России доставил очередную партию гуманитарной помощи для населения Ливана. Гуманитарная операция осуществляется в соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что спецборт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства доставил гуманитарный груз общей массой порядка 24 тонн, в составе которого медикаменты, продукты питания, в том числе и детского, а также предметы первой необходимости. Это уже третий спецрейс гуманитарной помощи МЧС России.
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россия, ливан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Россия, Ливан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Самолет МЧС доставил гуманитарную помощь в Ливан

Ил-76 МЧС доставил партию гуманитарной помощи для населения Ливана

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Спецборт МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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Спецборт МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России доставил партию гуманитарной помощи для населения Ливана, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Самолет Ил -76 МЧС России доставил очередную партию гуманитарной помощи для населения Ливана. Гуманитарная операция осуществляется в соответствии с указанием президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что спецборт Ил-76 российского чрезвычайного ведомства доставил гуманитарный груз общей массой порядка 24 тонн, в составе которого медикаменты, продукты питания, в том числе и детского, а также предметы первой необходимости. Это уже третий спецрейс гуманитарной помощи МЧС России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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РоссияЛиванМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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