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Лавров провел встречу с Токаевым - РИА Новости, 07.11.2024
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12:22 07.11.2024 (обновлено: 13:30 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/lavrov-1982396429.html
Лавров провел встречу с Токаевым
Лавров провел встречу с Токаевым - РИА Новости, 07.11.2024
Лавров провел встречу с Токаевым
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым визит президента РФ Владимира Путина в Астану РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:22
2024-11-07T13:30
сергей лавров
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
в мире
астана
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым визит президента РФ Владимира Путина в Астану 27 ноября."Только что была продолжительная встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждали, прежде всего, подготовку к государственному визиту президента Путина в Астану, визит состоится 27 ноября, накануне саммита государств ОДКБ, который пройдет также в казахстанской столице", - сказал министр журналистам.Лавров отметил, что на переговорах стороны констатировали высокую степень готовности нескольких десятков документов к визиту Путина в Астану, включая заявление президентов.Позднее, в ходе встречи со студентами и преподавательским составом Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан, глава российского МИД уточнил, что документы затронут торгово-экономическое, инвестиционное, культурное и гуманитарное сотрудничество.
https://ria.ru/20241107/lavrov-1982362735.html
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сергей лавров, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, в мире, астана, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Лавров, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, В мире, Астана, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров провел встречу с Токаевым

Лавров обсудил с Токаевым визит Путина в Астану

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым визит президента РФ Владимира Путина в Астану 27 ноября.
"Только что была продолжительная встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждали, прежде всего, подготовку к государственному визиту президента Путина в Астану, визит состоится 27 ноября, накануне саммита государств ОДКБ, который пройдет также в казахстанской столице", - сказал министр журналистам.
Лавров отметил, что на переговорах стороны констатировали высокую степень готовности нескольких десятков документов к визиту Путина в Астану, включая заявление президентов.
Позднее, в ходе встречи со студентами и преподавательским составом Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан, глава российского МИД уточнил, что документы затронут торгово-экономическое, инвестиционное, культурное и гуманитарное сотрудничество.
Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу во время встречи в Астане. 7 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Лавров рассказал о подготовке визита Путина в Казахстан
Вчера, 09:56
 
Сергей ЛавровРоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевВ миреАстанаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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