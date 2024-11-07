https://ria.ru/20241107/lavrov-1982396429.html

Лавров провел встречу с Токаевым

Лавров провел встречу с Токаевым - РИА Новости, 07.11.2024

Лавров провел встречу с Токаевым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым визит президента РФ Владимира Путина в Астану РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:22

2024-11-07T12:22

2024-11-07T13:30

сергей лавров

россия

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касым-жомарт токаев

в мире

астана

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым визит президента РФ Владимира Путина в Астану 27 ноября."Только что была продолжительная встреча с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждали, прежде всего, подготовку к государственному визиту президента Путина в Астану, визит состоится 27 ноября, накануне саммита государств ОДКБ, который пройдет также в казахстанской столице", - сказал министр журналистам.Лавров отметил, что на переговорах стороны констатировали высокую степень готовности нескольких десятков документов к визиту Путина в Астану, включая заявление президентов.Позднее, в ходе встречи со студентами и преподавательским составом Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан, глава российского МИД уточнил, что документы затронут торгово-экономическое, инвестиционное, культурное и гуманитарное сотрудничество.

https://ria.ru/20241107/lavrov-1982362735.html

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