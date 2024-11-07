https://ria.ru/20241107/krysha-1982415736.html
На Алтае ветер снес крышу детсада
На Алтае ветер снес крышу детсада - РИА Новости, 07.11.2024
На Алтае ветер снес крышу детсада
Ветер снес крышу детского сада в райцентре Табуны Алтайского края, пострадавших нет, сообщает центр управления регионом. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:40
2024-11-07T13:40
2024-11-07T13:40
происшествия
алтайский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БАРНАУЛ, 7 ноя – РИА Новости. Ветер снес крышу детского сада в райцентре Табуны Алтайского края, пострадавших нет, сообщает центр управления регионом. "В райцентре Табуны ветром снесло крышу с детсада, пострадавших нет. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Алтайскому краю. По данным администрации Табунского района, детей забрали домой родители. Решается вопрос о посещении детьми другого корпуса детсада… Участок крыши детсада, который снесло ветром - 550 квадратных метров, общая площадь кровли 1000 квадратных метров", - говорится в сообщении. В центре отметили, что оценку ущерба проведут после того, как ветер стихнет. Вопросы ликвидации и устранения последствий непогоды взял на контроль прокурор Алтайского края Антон Герман. Прокуратура проконтролирует восстановление кровли, получение услуг детьми в безопасных условиях.
https://ria.ru/20240525/krysha-1948291459.html
алтайский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алтайский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Алтае ветер снес крышу детсада
На Алтае ветер снес участок кровли детсада площадью 550 квадратных метров