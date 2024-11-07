https://ria.ru/20241107/krizis-1982471722.html
В Минфине рассказали о кризисе на мировом рынке бриллиантов
В Минфине рассказали о кризисе на мировом рынке бриллиантов - РИА Новости, 07.11.2024
В Минфине рассказали о кризисе на мировом рынке бриллиантов
Мировой алмазно-бриллиантовый рынок находится в кризисе, для восстановления необходимы совместные действия участников отрасли, сообщается на сайте Минфина РФ в... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:46
2024-11-07T17:46
2024-11-07T17:46
экономика
россия
алексей моисеев
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152830/13/1528301310_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_823b4fe44fe4f074bf1b7b650da189d7.jpg
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Мировой алмазно-бриллиантовый рынок находится в кризисе, для восстановления необходимы совместные действия участников отрасли, сообщается на сайте Минфина РФ в комментарии замминистра финансов Алексея Моисеева перед пленарным заседанием Кимберлийского процесса, намеченным на 12-15 ноября. "Мировой алмазно-бриллиантовый рынок сейчас переживает очередной, пятый по счету в 21 веке кризис. Он во многом похож на предыдущие кризисы 2008-2009, 2015, 2018-2019 и 2020 гг. в части влияния негативных макроэкономических трендов, снижения уверенности потребителей, падения цен на бриллианты и объемов их производства, накопления стоков алмазов у трейдеров и огранщиков, пересмотра алмазодобывающими компаниями своих годовых планов по производству. Его отличие - в продолжительности", - отмечает Моисеев.
https://ria.ru/20240905/sanktsii-1970611089.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152830/13/1528301310_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_a3282cd4b91a664c00d7172e1bc177d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, алексей моисеев, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Алексей Моисеев, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Минфине рассказали о кризисе на мировом рынке бриллиантов
Моисеев: мировой алмазно-бриллиантовый рынок переживает пятый кризис в 21 веке
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Мировой алмазно-бриллиантовый рынок находится в кризисе, для восстановления необходимы совместные действия участников отрасли, сообщается на сайте Минфина РФ в комментарии замминистра финансов Алексея Моисеева перед пленарным заседанием Кимберлийского процесса, намеченным на 12-15 ноября.
"Мировой алмазно-бриллиантовый рынок сейчас переживает очередной, пятый по счету в 21 веке кризис. Он во многом похож на предыдущие кризисы 2008-2009, 2015, 2018-2019 и 2020 гг. в части влияния негативных макроэкономических трендов, снижения уверенности потребителей, падения цен на бриллианты и объемов их производства, накопления стоков алмазов у трейдеров и огранщиков, пересмотра алмазодобывающими компаниями своих годовых планов по производству. Его отличие - в продолжительности", - отмечает Моисеев.