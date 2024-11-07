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В Минфине рассказали о кризисе на мировом рынке бриллиантов - РИА Новости, 07.11.2024
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17:46 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/krizis-1982471722.html
В Минфине рассказали о кризисе на мировом рынке бриллиантов
В Минфине рассказали о кризисе на мировом рынке бриллиантов - РИА Новости, 07.11.2024
В Минфине рассказали о кризисе на мировом рынке бриллиантов
Мировой алмазно-бриллиантовый рынок находится в кризисе, для восстановления необходимы совместные действия участников отрасли, сообщается на сайте Минфина РФ в... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:46
2024-11-07T17:46
экономика
россия
алексей моисеев
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Мировой алмазно-бриллиантовый рынок находится в кризисе, для восстановления необходимы совместные действия участников отрасли, сообщается на сайте Минфина РФ в комментарии замминистра финансов Алексея Моисеева перед пленарным заседанием Кимберлийского процесса, намеченным на 12-15 ноября. "Мировой алмазно-бриллиантовый рынок сейчас переживает очередной, пятый по счету в 21 веке кризис. Он во многом похож на предыдущие кризисы 2008-2009, 2015, 2018-2019 и 2020 гг. в части влияния негативных макроэкономических трендов, снижения уверенности потребителей, падения цен на бриллианты и объемов их производства, накопления стоков алмазов у трейдеров и огранщиков, пересмотра алмазодобывающими компаниями своих годовых планов по производству. Его отличие - в продолжительности", - отмечает Моисеев.
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экономика, россия, алексей моисеев, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Алексей Моисеев, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Минфине рассказали о кризисе на мировом рынке бриллиантов

Моисеев: мировой алмазно-бриллиантовый рынок переживает пятый кризис в 21 веке

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкЦентр сортировки алмазов в Якутии
Центр сортировки алмазов в Якутии - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Александр Уткин
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Центр сортировки алмазов в Якутии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Мировой алмазно-бриллиантовый рынок находится в кризисе, для восстановления необходимы совместные действия участников отрасли, сообщается на сайте Минфина РФ в комментарии замминистра финансов Алексея Моисеева перед пленарным заседанием Кимберлийского процесса, намеченным на 12-15 ноября.
"Мировой алмазно-бриллиантовый рынок сейчас переживает очередной, пятый по счету в 21 веке кризис. Он во многом похож на предыдущие кризисы 2008-2009, 2015, 2018-2019 и 2020 гг. в части влияния негативных макроэкономических трендов, снижения уверенности потребителей, падения цен на бриллианты и объемов их производства, накопления стоков алмазов у трейдеров и огранщиков, пересмотра алмазодобывающими компаниями своих годовых планов по производству. Его отличие - в продолжительности", - отмечает Моисеев.
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