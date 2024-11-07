https://ria.ru/20241107/krizis-1982471722.html

В Минфине рассказали о кризисе на мировом рынке бриллиантов

В Минфине рассказали о кризисе на мировом рынке бриллиантов - РИА Новости, 07.11.2024

В Минфине рассказали о кризисе на мировом рынке бриллиантов

Мировой алмазно-бриллиантовый рынок находится в кризисе, для восстановления необходимы совместные действия участников отрасли, сообщается на сайте Минфина РФ в... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T17:46

2024-11-07T17:46

2024-11-07T17:46

экономика

россия

алексей моисеев

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152830/13/1528301310_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_823b4fe44fe4f074bf1b7b650da189d7.jpg

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Мировой алмазно-бриллиантовый рынок находится в кризисе, для восстановления необходимы совместные действия участников отрасли, сообщается на сайте Минфина РФ в комментарии замминистра финансов Алексея Моисеева перед пленарным заседанием Кимберлийского процесса, намеченным на 12-15 ноября. "Мировой алмазно-бриллиантовый рынок сейчас переживает очередной, пятый по счету в 21 веке кризис. Он во многом похож на предыдущие кризисы 2008-2009, 2015, 2018-2019 и 2020 гг. в части влияния негативных макроэкономических трендов, снижения уверенности потребителей, падения цен на бриллианты и объемов их производства, накопления стоков алмазов у трейдеров и огранщиков, пересмотра алмазодобывающими компаниями своих годовых планов по производству. Его отличие - в продолжительности", - отмечает Моисеев.

https://ria.ru/20240905/sanktsii-1970611089.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, алексей моисеев, министерство финансов рф (минфин россии)