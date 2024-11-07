https://ria.ru/20241107/kotyakov-1982397898.html

Котяков назвал Белгородскую область одним из лидеров по соцконтрактам

Котяков назвал Белгородскую область одним из лидеров по соцконтрактам - РИА Новости, 07.11.2024

Котяков назвал Белгородскую область одним из лидеров по соцконтрактам

Бюджетирование программы социальных контрактов за время работы губернатора Вячеслава Гладкова в регионе выросло с чуть более 40 миллионов рублей в 2020 году до... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:27

2024-11-07T12:27

2024-11-07T12:27

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

антон котяков

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БЕЛГОРОД, 7 ноя - РИА Новости. Бюджетирование программы социальных контрактов за время работы губернатора Вячеслава Гладкова в регионе выросло с чуть более 40 миллионов рублей в 2020 году до 1,5 миллиарда рублей в 2025 году, отметил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. "Социальный контракт является действенным инструментом для формирования долгосрочного источника дохода в семье. Белгородская область сегодня – один из лидеров в Центральном федеральном округе по эффективности использования механизма социального контракта. За 9 месяцев 2024 года в Белгородской области заключено более 3 тысяч социальных контрактов. Это позволило почти 8 тысячам жителей региона увеличить доходы: начать свое дело, развивать личное подсобное хозяйство или найти работу", - отметил Котяков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Министр подчеркнул, что 82% получателей социального контракта в Белгородской области добиваются долгосрочного улучшения ситуации и устойчивого роста доходов после завершения программы. Кроме этого, регион активно использует механизм соцконтракта для поддержки семей с детьми. "Каждый восьмой социальный контракт заключен с многодетными семьями. С учетом этого объем средств, предоставляемый Белгородской области на реализацию социального контракта из федерального бюджета, в будущем году превысит миллиард рублей. С учетом регионального софинансирования, это позволит более чем на 40% увеличить охват этой меры поддержки и поддержать свыше 6,7 тыс. семей", - подчеркнул Котяков. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь отметил, что социальный контракт является одним из лучших механизмов государственной поддержки по борьбе с бедностью и возможностью помочь жителям в реализации их собственного дела. "За последние 4 года мы заключили 16,5 тысячи социальных контрактов — это фактически население небольшого города. Если в 2020 году сумма средств, выделяемых на социальный контракт, составляла чуть более 40 миллионов рублей, то в 2025 году мы планируем только за один год выделить 1,5 миллиарда рублей. А за 2021, 2022, 2023, 2024 годы сумма заключенных контрактов составила 2,8 миллиарда рублей", - сообщил Гладков. Для успешной реализации программы ранее в Белгородской области упростили условия получения социального контракта. Теперь не учитываются доходы родственников, кроме супругов и детей, а подать заявление можно на "Госуслугах". Большинство данных, таких как сведения о составе семьи и доходах, запросят сами органы социальной защиты, и подтверждать их документами не потребуется. Социальный контракт могут заключить малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане с доходом ниже прожиточного минимума. Для подтверждения нуждаемости учитываются доходы за три предшествующих месяца.

https://ria.ru/20241031/byudzhet-1981218184.html

https://ria.ru/20241030/gladkov-1980862198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, антон котяков