https://ria.ru/20241107/kolezev-1982491804.html

Суд признал законным приговор журналисту Колезеву* за фейки об армии

Суд признал законным приговор журналисту Колезеву* за фейки об армии - РИА Новости, 07.11.2024

Суд признал законным приговор журналисту Колезеву* за фейки об армии

Мосгорсуд признал законным приговор журналисту Дмитрию Колезеву* (признан в РФ иноагентом), заочно получившему 7,5 лет колонии за фейки о российской армии,... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T19:01

2024-11-07T19:01

2024-11-07T19:18

специальная военная операция на украине

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украина

дмитрий колезев

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общество

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор журналисту Дмитрию Колезеву* (признан в РФ иноагентом), заочно получившему 7,5 лет колонии за фейки о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Приговор Басманного суда Москвы оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.Басманный суд столицы в начале августа заочно приговорил Колезева* к 7,5 годам колонии. Журналисту вменили публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической или иной ненависти. По данной статье ему грозило до десяти лет лишения свободы.Колезев в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com.После начала спецоперации на Украине Колезев* объявил, что уехал за границу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241107/gozman-1982428352.html

https://ria.ru/20241107/sud-1982386284.html

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москва, украина, дмитрий колезев, московский городской суд, общество