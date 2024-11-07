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Суд признал законным приговор журналисту Колезеву* за фейки об армии - РИА Новости, 07.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:01 07.11.2024 (обновлено: 19:18 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/kolezev-1982491804.html
Суд признал законным приговор журналисту Колезеву* за фейки об армии
Суд признал законным приговор журналисту Колезеву* за фейки об армии - РИА Новости, 07.11.2024
Суд признал законным приговор журналисту Колезеву* за фейки об армии
Мосгорсуд признал законным приговор журналисту Дмитрию Колезеву* (признан в РФ иноагентом), заочно получившему 7,5 лет колонии за фейки о российской армии,... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T19:01
2024-11-07T19:18
специальная военная операция на украине
москва
украина
дмитрий колезев
московский городской суд
общество
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор журналисту Дмитрию Колезеву* (признан в РФ иноагентом), заочно получившему 7,5 лет колонии за фейки о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Приговор Басманного суда Москвы оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.Басманный суд столицы в начале августа заочно приговорил Колезева* к 7,5 годам колонии. Журналисту вменили публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической или иной ненависти. По данной статье ему грозило до десяти лет лишения свободы.Колезев в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com.После начала спецоперации на Украине Колезев* объявил, что уехал за границу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241107/gozman-1982428352.html
https://ria.ru/20241107/sud-1982386284.html
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москва, украина, дмитрий колезев, московский городской суд, общество
Специальная военная операция на Украине, Москва, Украина, Дмитрий Колезев, Московский городской суд, Общество
Суд признал законным приговор журналисту Колезеву* за фейки об армии

Мосгорсуд признал законным приговор журналисту Колезеву за фейки об армии

CC BY-SA 4.0 / Dmitry Kolezev / Журналист Дмитрий Колезев
Журналист Дмитрий Колезев - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
CC BY-SA 4.0 / Dmitry Kolezev /
Журналист Дмитрий Колезев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор журналисту Дмитрию Колезеву* (признан в РФ иноагентом), заочно получившему 7,5 лет колонии за фейки о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговор Басманного суда Москвы оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Леонид Гозман* (включен в реестр СМИ-иноагентов) - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Суд признал законным заочный приговор Гозману* за фейки о ВС России
Вчера, 14:37
Басманный суд столицы в начале августа заочно приговорил Колезева* к 7,5 годам колонии. Журналисту вменили публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической или иной ненависти. По данной статье ему грозило до десяти лет лишения свободы.
Колезев в 2021 году стал главным редактором московского издания Republic, ныне внесенного в список СМИ-иноагентов. Ранее он был ведущим журналистом и руководителем уральских интернет-изданий "Ура.ру" и Znak.com.
После начала спецоперации на Украине Колезев* объявил, что уехал за границу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Суд признал законным заочный приговор Фейгину* за фейки о российской армии
Вчера, 11:34
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваУкраинаДмитрий КолезевМосковский городской судОбщество
 
 
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