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"Решается судьба": в Киеве забили тревогу из-за ключевого участка фронта - РИА Новости, 07.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 07.11.2024 (обновлено: 21:01 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/kiev-1982412584.html
"Решается судьба": в Киеве забили тревогу из-за ключевого участка фронта
"Решается судьба": в Киеве забили тревогу из-за ключевого участка фронта - РИА Новости, 07.11.2024
"Решается судьба": в Киеве забили тревогу из-за ключевого участка фронта
Российская армия перехватила инициативу на Красноармейском (украинское название — Покровск) и Кураховском направлениях, заявил полковник СБУ в отставке Олег... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:36
2024-11-07T21:01
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
киев
донецк
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российская армия перехватила инициативу на Красноармейском (украинское название — Покровск) и Кураховском направлениях, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале."На Покровском и Кураховском направлениях оперативно-тактический кризис. &lt;…&gt; Противник перехватил оперативно-тактическую и стратегическую инициативу", — отметил он.По словам офицера, это произошло именно на том участке фронта, где с большой долей вероятности решается судьба всего конфликта на Украине.Накануне сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982383166.html
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982410211.html
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безопасность, донецкая народная республика, киев, донецк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Киев, Донецк, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
"Решается судьба": в Киеве забили тревогу из-за ключевого участка фронта

Стариков: Россия перехватила у ВСУ инициативу там, где решается судьба конфликта

© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российская армия перехватила инициативу на Красноармейском (украинское название — Покровск) и Кураховском направлениях, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале.
"На Покровском и Кураховском направлениях оперативно-тактический кризис. <…> Противник перехватил оперативно-тактическую и стратегическую инициативу", — отметил он.
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По словам офицера, это произошло именно на том участке фронта, где с большой долей вероятности решается судьба всего конфликта на Украине.
Накануне сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаКиевДонецкВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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