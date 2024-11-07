https://ria.ru/20241107/kiev-1982412584.html

"Решается судьба": в Киеве забили тревогу из-за ключевого участка фронта

"Решается судьба": в Киеве забили тревогу из-за ключевого участка фронта - РИА Новости, 07.11.2024

"Решается судьба": в Киеве забили тревогу из-за ключевого участка фронта

Российская армия перехватила инициативу на Красноармейском (украинское название — Покровск) и Кураховском направлениях, заявил полковник СБУ в отставке Олег... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:36

2024-11-07T13:36

2024-11-07T21:01

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

киев

донецк

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938101719_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7222b840c8efb26f12a4523012369ca5.jpg

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российская армия перехватила инициативу на Красноармейском (украинское название — Покровск) и Кураховском направлениях, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков на своем YouTube-канале."На Покровском и Кураховском направлениях оперативно-тактический кризис. <…> Противник перехватил оперативно-тактическую и стратегическую инициативу", — отметил он.По словам офицера, это произошло именно на том участке фронта, где с большой долей вероятности решается судьба всего конфликта на Украине.Накануне сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части ДНР, занимая новые позиции.Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.

https://ria.ru/20241107/ukraina-1982383166.html

https://ria.ru/20241107/ukraina-1982410211.html

донецкая народная республика

киев

донецк

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, донецкая народная республика, киев, донецк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия