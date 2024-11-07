https://ria.ru/20241107/kiev-1982346808.html

В Киеве загорелось здание после взрывов

В Киеве загорелось здание после взрывов - РИА Новости, 07.11.2024

В Киеве загорелось здание после взрывов

Пожар возник в нежилом здании, расположенном в Соломенском районе Киева, после взрывов в городе, сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T08:08

2024-11-07T08:08

2024-11-07T08:33

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пожар возник в нежилом здании, расположенном в Соломенском районе Киева, после взрывов в городе, сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале. В ночь на четверг о серии взрывов на фоне воздушной тревоги в Киеве сообщал местный телеканал "Общественное". В свою очередь, начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в четверг утром в столице. "В Соломенском районе .... в результате атаки горит нежилое помещение. Экстренные службы направляются на место", - написал Кличко. О каком именно здании идет речь, он не уточнил. Позже Попко уточнил, что пожар произошел на территории предприятия рядом со складской постройкой площадью в 600 квадратных метров.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981712565.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, россия, виталий кличко, вооруженные силы украины