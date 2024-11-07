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В Киеве загорелось здание после взрывов - РИА Новости, 07.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:08 07.11.2024 (обновлено: 08:33 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/kiev-1982346808.html
В Киеве загорелось здание после взрывов
В Киеве загорелось здание после взрывов - РИА Новости, 07.11.2024
В Киеве загорелось здание после взрывов
Пожар возник в нежилом здании, расположенном в Соломенском районе Киева, после взрывов в городе, сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T08:08
2024-11-07T08:33
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
виталий кличко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пожар возник в нежилом здании, расположенном в Соломенском районе Киева, после взрывов в городе, сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале. В ночь на четверг о серии взрывов на фоне воздушной тревоги в Киеве сообщал местный телеканал "Общественное". В свою очередь, начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в четверг утром в столице. "В Соломенском районе .... в результате атаки горит нежилое помещение. Экстренные службы направляются на место", - написал Кличко. О каком именно здании идет речь, он не уточнил. Позже Попко уточнил, что пожар произошел на территории предприятия рядом со складской постройкой площадью в 600 квадратных метров.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981712565.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киев, россия, виталий кличко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Виталий Кличко, Вооруженные силы Украины
В Киеве загорелось здание после взрывов

Мэр Киева Кличко сообщил о пожаре в нежилом здании после взрывов в городе

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные в Киеве
Украинские пожарные в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пожар возник в нежилом здании, расположенном в Соломенском районе Киева, после взрывов в городе, сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
В ночь на четверг о серии взрывов на фоне воздушной тревоги в Киеве сообщал местный телеканал "Общественное". В свою очередь, начальник киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что взрывы, связанные с работой украинской ПВО, прогремели в четверг утром в столице.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
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"В Соломенском районе .... в результате атаки горит нежилое помещение. Экстренные службы направляются на место", - написал Кличко.
О каком именно здании идет речь, он не уточнил.
Позже Попко уточнил, что пожар произошел на территории предприятия рядом со складской постройкой площадью в 600 квадратных метров.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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