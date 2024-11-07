СМИ: фонд Харрис призывал сторонников вносить деньги на выборы в конгресс
NBC: фонд Харрис призывал сторонников вносить деньги на выборы в конгресс США
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Комитет по сбору средств в поддержку вице-президента США Камалы Харрис на прошедших выборах призвал ее сторонников вносить деньги на избирательные кампании демократов в сенат и палату представителей конгресса, сообщает телеканал NBC News.
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"В электронном письме сторонникам (Харрис – ред.) предлагается вносить средства, "чтобы гарантировать, что у нас есть ресурсы для избрания демократов.., готовых привлечь администрацию (избранного президента Дональда) Трампа к ответственности", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечает NBC News, после выборов у кампаний кандидатов остаются счета, которые необходимо оплатить. Кроме того, фонды в поддержку кандидатов могут продолжать сбор средств для их дальнейшей политической деятельности.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков при необходимых 270 из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.