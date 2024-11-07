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СМИ: фонд Харрис призывал сторонников вносить деньги на выборы в конгресс - РИА Новости, 07.11.2024
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03:51 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/kharris-1982336668.html
СМИ: фонд Харрис призывал сторонников вносить деньги на выборы в конгресс
СМИ: фонд Харрис призывал сторонников вносить деньги на выборы в конгресс - РИА Новости, 07.11.2024
СМИ: фонд Харрис призывал сторонников вносить деньги на выборы в конгресс
Комитет по сбору средств в поддержку вице-президента США Камалы Харрис на прошедших выборах призвал ее сторонников вносить деньги на избирательные кампании... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T03:51
2024-11-07T03:51
сша
вашингтон (штат)
флорида
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Комитет по сбору средств в поддержку вице-президента США Камалы Харрис на прошедших выборах призвал ее сторонников вносить деньги на избирательные кампании демократов в сенат и палату представителей конгресса, сообщает телеканал NBC News. "В электронном письме сторонникам (Харрис – ред.) предлагается вносить средства, "чтобы гарантировать, что у нас есть ресурсы для избрания демократов.., готовых привлечь администрацию (избранного президента Дональда) Трампа к ответственности", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечает NBC News, после выборов у кампаний кандидатов остаются счета, которые необходимо оплатить. Кроме того, фонды в поддержку кандидатов могут продолжать сбор средств для их дальнейшей политической деятельности. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков при необходимых 270 из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
https://ria.ru/20241107/tramp-1982333815.html
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сша
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сша, вашингтон (штат), флорида, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Вашингтон (штат), Флорида, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире
СМИ: фонд Харрис призывал сторонников вносить деньги на выборы в конгресс

NBC: фонд Харрис призывал сторонников вносить деньги на выборы в конгресс США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Комитет по сбору средств в поддержку вице-президента США Камалы Харрис на прошедших выборах призвал ее сторонников вносить деньги на избирательные кампании демократов в сенат и палату представителей конгресса, сообщает телеканал NBC News.
«
"В электронном письме сторонникам (Харрис – ред.) предлагается вносить средства, "чтобы гарантировать, что у нас есть ресурсы для избрания демократов.., готовых привлечь администрацию (избранного президента Дональда) Трампа к ответственности", - говорится в сообщении телеканала.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп во время выступления в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Трамп еще сильнее увеличил отрыв от Харрис в голосах выборщиков
02:40
Как отмечает NBC News, после выборов у кампаний кандидатов остаются счета, которые необходимо оплатить. Кроме того, фонды в поддержку кандидатов могут продолжать сбор средств для их дальнейшей политической деятельности.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Согласно обновленному прогнозу телеканала Fox News, Трамп еще сильнее увеличил отрыв от действующего вице-президента Камалы Харрис в количестве голосов коллегии выборщиков. Согласно расчетным данным телеканала, республиканец получает уже 295 голосов выборщиков при необходимых 270 из их общего количества в 538. Харрис, в свою очередь, по-прежнему имеет только 226 голосов.
LIVE: Выступление Камалы Харрис после подведения итогов выборов в США - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Харрис пообещала мирную передачу власти Трампу
00:30
 
СШАВашингтон (штат)ФлоридаКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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