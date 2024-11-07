https://ria.ru/20241107/kharris-1982329733.html

Харрис признала поражение на выборах, но не в "борьбе за идеалы США"

Харрис признала поражение на выборах, но не в "борьбе за идеалы США" - РИА Новости, 07.11.2024

Харрис признала поражение на выборах, но не в "борьбе за идеалы США"

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что признает поражение на выборах в пользу соперника от Республиканской партии... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T01:00

2024-11-07T01:00

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что признает поражение на выборах в пользу соперника от Республиканской партии Дональда Трампа, но не в борьбе за свободу и идеалы Америки. "В нашей стране мы храним верность не президенту или партии, а конституции, совести и Господу. Моя верность принадлежит всем трем, поэтому хотя я говорю здесь, что признаю поражение на выборах, я не признаю поражение в борьбе, подпитывающей эту кампанию", - заявила она, выступая перед сторонниками в Вашингтоне. Харрис добавила, что "эта борьба за свободы, за возможности, справедливость и достоинство всех людей, борьба за идеалы в сердце нашей страны, которые отображают Америку и лучшее в нас". Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241107/kharris--1982328912.html

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Харрис прощается со сторонниками на выступлении по итогам выборов в США Харрис покидает борьбу за пост американского лидера в нынешнем политическом сезоне и отправляется дорабатывать оставшиеся три месяца на посту вице-президента. 2024-11-07T01:00 true PT0M37S

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сша, америка, вашингтон (штат), дональд трамп, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024, в мире