https://ria.ru/20241107/kharris-1982327177.html
Харрис пообещала мирную передачу власти Трампу
Харрис пообещала мирную передачу власти Трампу - РИА Новости, 07.11.2024
Харрис пообещала мирную передачу власти Трампу
Проигравшая президентские выборы в США Камала Харрис заявила, что поздравила своего соперника Дональда Трампа с победой и пообещала мирную передачу власти. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T00:30
2024-11-07T00:30
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Проигравшая президентские выборы в США Камала Харрис заявила, что поздравила своего соперника Дональда Трампа с победой и пообещала мирную передачу власти."Ранее сегодня я разговаривала с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой", - сказала Харрис, выступая перед сторонниками в университете Говарда в Вашингтоне."Я также сказала ему, что мы поможем ему и его команде в их переходном процессе и что мы будем участвовать в мирной передаче власти", - добавила она под неодобрительные выкрики толпы.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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LIVE: Выступление Камалы Харрис после подведения итогов выборов в США
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В мире, США, Вашингтон (штат), Флорида, Дональд Трамп, Камала Харрис, NBC, Выборы президента США — 2024
Харрис пообещала мирную передачу власти Трампу
Проигравшая на выборах в США Харрис пообещала мирно передать власть Трампу