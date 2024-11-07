https://ria.ru/20241107/kharris-1982327177.html

Харрис пообещала мирную передачу власти Трампу

Харрис пообещала мирную передачу власти Трампу - РИА Новости, 07.11.2024

Харрис пообещала мирную передачу власти Трампу

Проигравшая президентские выборы в США Камала Харрис заявила, что поздравила своего соперника Дональда Трампа с победой и пообещала мирную передачу власти. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T00:30

2024-11-07T00:30

2024-11-07T00:45

в мире

сша

вашингтон (штат)

флорида

дональд трамп

камала харрис

nbc

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982312005_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_91fa90fa5896d752ad424dbf71a2ac23.jpg

ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Проигравшая президентские выборы в США Камала Харрис заявила, что поздравила своего соперника Дональда Трампа с победой и пообещала мирную передачу власти."Ранее сегодня я разговаривала с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой", - сказала Харрис, выступая перед сторонниками в университете Говарда в Вашингтоне."Я также сказала ему, что мы поможем ему и его команде в их переходном процессе и что мы будем участвовать в мирной передаче власти", - добавила она под неодобрительные выкрики толпы.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241107/kharris-1982328355.html

сша

вашингтон (штат)

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Выступление Камалы Харрис после подведения итогов выборов в США Камала выборы 2024-11-07T00:30 true PT12M48S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), флорида, дональд трамп, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024