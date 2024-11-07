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Харрис пообещала мирную передачу власти Трампу - РИА Новости, 07.11.2024
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00:30 07.11.2024 (обновлено: 00:45 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/kharris-1982327177.html
Харрис пообещала мирную передачу власти Трампу
Харрис пообещала мирную передачу власти Трампу - РИА Новости, 07.11.2024
Харрис пообещала мирную передачу власти Трампу
Проигравшая президентские выборы в США Камала Харрис заявила, что поздравила своего соперника Дональда Трампа с победой и пообещала мирную передачу власти. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T00:30
2024-11-07T00:45
в мире
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дональд трамп
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выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Проигравшая президентские выборы в США Камала Харрис заявила, что поздравила своего соперника Дональда Трампа с победой и пообещала мирную передачу власти."Ранее сегодня я разговаривала с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой", - сказала Харрис, выступая перед сторонниками в университете Говарда в Вашингтоне."Я также сказала ему, что мы поможем ему и его команде в их переходном процессе и что мы будем участвовать в мирной передаче власти", - добавила она под неодобрительные выкрики толпы.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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LIVE: Выступление Камалы Харрис после подведения итогов выборов в США
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в мире, сша, вашингтон (штат), флорида, дональд трамп, камала харрис, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Вашингтон (штат), Флорида, Дональд Трамп, Камала Харрис, NBC, Выборы президента США — 2024
Харрис пообещала мирную передачу власти Трампу

Проигравшая на выборах в США Харрис пообещала мирно передать власть Трампу

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Проигравшая президентские выборы в США Камала Харрис заявила, что поздравила своего соперника Дональда Трампа с победой и пообещала мирную передачу власти.
"Ранее сегодня я разговаривала с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой", - сказала Харрис, выступая перед сторонниками в университете Говарда в Вашингтоне.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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"Я также сказала ему, что мы поможем ему и его команде в их переходном процессе и что мы будем участвовать в мирной передаче власти", - добавила она под неодобрительные выкрики толпы.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
 
В миреСШАВашингтон (штат)ФлоридаДональд ТрампКамала ХаррисNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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