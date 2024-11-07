https://ria.ru/20241107/kharris-1982326907.html

Харрис впервые появилась перед сторонниками после поражения на выборах

Харрис впервые появилась перед сторонниками после поражения на выборах - РИА Новости, 07.11.2024

Харрис впервые появилась перед сторонниками после поражения на выборах

Вице-президент США Камала Харрис появилась перед сторонниками в Вашингтоне впервые после поражения на президентских выборах в США, она поздравила с победой... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T00:28

2024-11-07T00:28

2024-11-07T09:07

выборы президента сша — 2024

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дональд трамп

камала харрис

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Камала Харрис появилась перед сторонниками в Вашингтоне впервые после поражения на президентских выборах в США, она поздравила с победой своего соперника республиканца Дональда Трампа, пообещав мирную передачу власти.Как передает корреспондент РИА Новости, Харрис вышла к сторонникам около 16.25 по местному времени (00.25 мск четверга).Харрис признала поражение на выборах президента США, но не в борьбе за будущее и идеалы Америки, которую намерена продолжать. Она поздравила своего соперника Дональда Трампа с победой и пообещала мирную передачу власти."Ранее сегодня я разговаривала с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой, — заявила она. — Я также сказала ему, что мы поможем ему и его команде в их переходном процессе и что мы будем участвовать в мирной передаче власти".Вице-президент призналась, что результат выборов оказался не тем, чего она ожидала. Она также пообещала продолжать свою политическую борьбу в судах, на площадях и в общественном пространстве."Мы продолжим вести эту борьбу в кабинках для голосования, в судах и на площадях. И мы также будем вести ее более тихими способами", — заявила политик.Выступление Харрис продлилось около десяти минут, после чего она покинула сцену за руку с мужем и под охраной.Ранее она уже созвонилась с избранным американским президентом Дональдом Трампом, поздравив своего соперника с победой на выборах.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действуюшая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241107/nbc-1982325794.html

https://ria.ru/20241107/erdogan-1982326499.html

https://ria.ru/20241106/pozdravlenie-1982324164.html

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Харрис прощается со сторонниками на выступлении по итогам выборов в США Харрис покидает борьбу за пост американского лидера в нынешнем политическом сезоне и отправляется дорабатывать оставшиеся три месяца на посту вице-президента. 2024-11-07T00:28 true PT0M37S

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выборы президента сша — 2024, вашингтон (штат), сша, в мире, флорида, дональд трамп, камала харрис