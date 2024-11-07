Рейтинг@Mail.ru
Россия внесла Казахстану предложения по строительству АЭС - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 07.11.2024 (обновлено: 12:35 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/kazakhstan-1982399117.html
Россия внесла Казахстану предложения по строительству АЭС
Россия внесла Казахстану предложения по строительству АЭС - РИА Новости, 07.11.2024
Россия внесла Казахстану предложения по строительству АЭС
Россия внесла свои предложения по поводу строительства АЭС в Казахстане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:32
2024-11-07T12:35
россия
казахстан
сергей лавров
экономика
новости - ядерные технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982373753_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_e350c5d4498ed218224aa23400ff9f65.jpg
АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Россия внесла свои предложения по поводу строительства АЭС в Казахстане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Россия не просто готова помочь. Россия уже внесла свои предложения, мы следили за тем референдумом, который президент Токаев провёл в Казахстане и получил поддержку в своих планах развития атомной энергетики. "Росатом" полностью готов предоставить свои компетенции для того, чтобы решать и этот вопрос с нашими казахстанскими друзьями. Готовы сотрудничать и с соответствующими агентствами, структурами других государств", - сказал он по итогам переговоров в Казахстане.
https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956998418.html
россия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982373753_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_25f84d08f4eb726ab30a1d2d2550c132.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казахстан, сергей лавров, экономика, новости - ядерные технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Казахстан, Сергей Лавров, Экономика, Новости - Ядерные технологии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия внесла Казахстану предложения по строительству АЭС

Лавров рассказал о предложениях РФ по строительству АЭС в Казахстане

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров и Мурат Нуртлеу во время встречи в Астане
Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу во время встречи в Астане - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фото : МИД России
Сергей Лавров и Мурат Нуртлеу во время встречи в Астане
Читать ria.ru в
Дзен
АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Россия внесла свои предложения по поводу строительства АЭС в Казахстане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Россия не просто готова помочь. Россия уже внесла свои предложения, мы следили за тем референдумом, который президент Токаев провёл в Казахстане и получил поддержку в своих планах развития атомной энергетики. "Росатом" полностью готов предоставить свои компетенции для того, чтобы решать и этот вопрос с нашими казахстанскими друзьями. Готовы сотрудничать и с соответствующими агентствами, структурами других государств", - сказал он по итогам переговоров в Казахстане.
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Межгосударственные отношения России и Казахстана
3 июля, 03:03
 
РоссияКазахстанСергей ЛавровЭкономикаНовости - Ядерные технологииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала