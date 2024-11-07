https://ria.ru/20241107/kazakhstan-1982399117.html

Россия внесла Казахстану предложения по строительству АЭС

Россия внесла Казахстану предложения по строительству АЭС - РИА Новости, 07.11.2024

Россия внесла Казахстану предложения по строительству АЭС

Россия внесла свои предложения по поводу строительства АЭС в Казахстане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:32

2024-11-07T12:32

2024-11-07T12:35

россия

казахстан

сергей лавров

экономика

новости - ядерные технологии

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Россия внесла свои предложения по поводу строительства АЭС в Казахстане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Россия не просто готова помочь. Россия уже внесла свои предложения, мы следили за тем референдумом, который президент Токаев провёл в Казахстане и получил поддержку в своих планах развития атомной энергетики. "Росатом" полностью готов предоставить свои компетенции для того, чтобы решать и этот вопрос с нашими казахстанскими друзьями. Готовы сотрудничать и с соответствующими агентствами, структурами других государств", - сказал он по итогам переговоров в Казахстане.

https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956998418.html

россия

казахстан

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, казахстан, сергей лавров, экономика, новости - ядерные технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"