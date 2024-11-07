https://ria.ru/20241107/kazakhstan-1982399117.html
Россия внесла Казахстану предложения по строительству АЭС
Россия внесла Казахстану предложения по строительству АЭС - РИА Новости, 07.11.2024
Россия внесла Казахстану предложения по строительству АЭС
Россия внесла свои предложения по поводу строительства АЭС в Казахстане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:32
2024-11-07T12:32
2024-11-07T12:35
россия
казахстан
сергей лавров
экономика
новости - ядерные технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Россия внесла свои предложения по поводу строительства АЭС в Казахстане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Россия не просто готова помочь. Россия уже внесла свои предложения, мы следили за тем референдумом, который президент Токаев провёл в Казахстане и получил поддержку в своих планах развития атомной энергетики. "Росатом" полностью готов предоставить свои компетенции для того, чтобы решать и этот вопрос с нашими казахстанскими друзьями. Готовы сотрудничать и с соответствующими агентствами, структурами других государств", - сказал он по итогам переговоров в Казахстане.
https://ria.ru/20240703/otnosheniya-1956998418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казахстан, сергей лавров, экономика, новости - ядерные технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Казахстан, Сергей Лавров, Экономика, Новости - Ядерные технологии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия внесла Казахстану предложения по строительству АЭС
Лавров рассказал о предложениях РФ по строительству АЭС в Казахстане