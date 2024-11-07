https://ria.ru/20241107/kazahstan-1982359047.html

Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС, заявил Лавров

Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС, заявил Лавров - РИА Новости, 07.11.2024

Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС, заявил Лавров

Казахстан получил приглашение присоединиться к работе БРИКС в качестве страны-партнера объединения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T09:48

2024-11-07T09:48

2024-11-07T09:49

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саммит брикс в казани в 2024 году

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АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Казахстан получил приглашение присоединиться к работе БРИКС в качестве страны-партнера объединения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера", - сказал Лавров на встрече со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.

https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html

казахстан

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