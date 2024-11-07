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Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС, заявил Лавров - РИА Новости, 07.11.2024
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09:48 07.11.2024 (обновлено: 09:49 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/kazahstan-1982359047.html
Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС, заявил Лавров
Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС, заявил Лавров - РИА Новости, 07.11.2024
Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС, заявил Лавров
Казахстан получил приглашение присоединиться к работе БРИКС в качестве страны-партнера объединения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T09:48
2024-11-07T09:49
в мире
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россия
сергей лавров
мурат нуртлеу
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Казахстан получил приглашение присоединиться к работе БРИКС в качестве страны-партнера объединения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера", - сказал Лавров на встрече со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.
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в мире, казахстан, россия, сергей лавров, мурат нуртлеу, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Казахстан, Россия, Сергей Лавров, Мурат Нуртлеу, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС, заявил Лавров

Лавров: Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС как страна-партнер

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Саммит БРИКС. Архивное фото
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АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Казахстан получил приглашение присоединиться к работе БРИКС в качестве страны-партнера объединения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера", - сказал Лавров на встрече со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Группа БРИКС
22 октября, 02:40
 
В миреКазахстанРоссияСергей ЛавровМурат НуртлеуБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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