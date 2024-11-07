https://ria.ru/20241107/kazahstan-1982359047.html
Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС, заявил Лавров
Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС, заявил Лавров - РИА Новости, 07.11.2024
Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС, заявил Лавров
Казахстан получил приглашение присоединиться к работе БРИКС в качестве страны-партнера объединения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T09:48
2024-11-07T09:48
2024-11-07T09:49
в мире
казахстан
россия
сергей лавров
мурат нуртлеу
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953354504_0:0:3364:1892_1920x0_80_0_0_f762e5fb0e1e787e607f4f6e2e7f3883.jpg
АСТАНА, 7 ноя - РИА Новости. Казахстан получил приглашение присоединиться к работе БРИКС в качестве страны-партнера объединения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера", - сказал Лавров на встрече со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
казахстан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953354504_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_acf2701aee50e7fad30576b95fc82eb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, россия, сергей лавров, мурат нуртлеу, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Казахстан, Россия, Сергей Лавров, Мурат Нуртлеу, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС, заявил Лавров
Лавров: Казахстан получил приглашение присоединиться к БРИКС как страна-партнер