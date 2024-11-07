https://ria.ru/20241107/kamchatka-1982385136.html

С завода на Камчатке украли полторы тонны красной икры

С завода на Камчатке украли полторы тонны красной икры - РИА Новости, 07.11.2024

С завода на Камчатке украли полторы тонны красной икры

Уголовное дело по факту кражи 1,5 тонны красной икры с завода возбуждено в Камчатском крае, сообщили в УМВД России по региону. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:30

2024-11-07T11:30

2024-11-07T11:30

происшествия

петропавловск-камчатский

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя – РИА Новости️. Уголовное дело по факту кражи 1,5 тонны красной икры с завода возбуждено в Камчатском крае, сообщили в УМВД России по региону. По предварительным данным, еще 3 ноября неизвестные пробрались на склад одной из компаний и похитили ценный деликатес. "Возбуждено уголовное дело по статье "Кража" в особо крупном размере", - сказал представитель ведомства. По данным корреспондента РИА Новости, стоимость килограмма икры на рынке Петропавловска-Камчатского составляет от 7 до 8,5 тысячи рублей в зависимости от вида лосося, из которого она изготовлена. Таким образом, стоимость похищенного может варьироваться от 10,5 миллиона рублей до 12,7 миллиона рублей.

https://ria.ru/20241106/kontrabanda-1982262666.html

https://ria.ru/20241101/vladivostok-1981282535.html

петропавловск-камчатский

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происшествия, петропавловск-камчатский