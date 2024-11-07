https://ria.ru/20241107/ka-52m-1982338528.html

Экипажи Ка-52М уничтожили личный состав ВСУ в Курской области

Экипажи Ка-52М уничтожили личный состав ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.11.2024

Экипажи Ка-52М уничтожили личный состав ВСУ в Курской области

Экипажи вертолетов Ка-52М ударом ракет уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны России. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T05:06

2024-11-07T05:06

2024-11-07T05:06

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52М ударом ракет уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны России. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удары по личному составу и бронированной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника. "После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20241106/rosgvardija-1982266839.html

https://ria.ru/20241106/vsu-1982257632.html

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)