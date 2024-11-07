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"Ростех" впервые покажет Су-57Э в летной программе за рубежом - РИА Новости, 07.11.2024
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12:08 07.11.2024 (обновлено: 12:09 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/istrebitel-1982392581.html
"Ростех" впервые покажет Су-57Э в летной программе за рубежом
"Ростех" впервые покажет Су-57Э в летной программе за рубежом - РИА Новости, 07.11.2024
"Ростех" впервые покажет Су-57Э в летной программе за рубежом
"Ростех" впервые покажет истребитель пятого поколения Су-57Э в летной программе за рубежом - на авиасалоне в Китае, сообщили в госкорпорации. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:08
2024-11-07T12:09
безопасность
китай
чжухай
сергей чемезов
ростех
су-57э
су-57
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "Ростех" впервые покажет истребитель пятого поколения Су-57Э в летной программе за рубежом - на авиасалоне в Китае, сообщили в госкорпорации. Авиасалон Airshow China 2024 пройдет в Китае в городе Чжухай с 12 по 17 ноября. "Госкорпорация "Ростех" представит на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024 современные российские авиационные комплексы. Посетители смогут ознакомиться с ударно-разведывательным вертолетом Ка-52Э, самолетом-заправщиком Ил-78МК-90А и другими оборонными решениями. Впервые за рубежом в летной программе примет участие многофункциональный истребитель 5 поколения Су-57Э", - говорится в сообщении. "Сегодня Су-57 – единственный в мире истребитель 5 поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS. Самолет успешно выполняет боевые задачи и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69", – приводятся в сообщении слова гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова. Airshow China – одно из крупнейших событий для гражданских и военных авиаcтроителей всего мира. Мероприятие пройдет на территории выставочного комплекса China International Aviation &amp; Aerospace Exhibition Center.
https://ria.ru/20241107/rakety-1982377446.html
https://ria.ru/20240924/su-57-1974341237.html
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безопасность, китай, чжухай, сергей чемезов, ростех, су-57э, су-57
Безопасность, Китай, Чжухай, Сергей Чемезов, Ростех, Су-57Э, Су-57
"Ростех" впервые покажет Су-57Э в летной программе за рубежом

"Ростех" впервые покажет Су-57 в летной программе за рубежом на авиасалоне в КНР

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 . Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "Ростех" впервые покажет истребитель пятого поколения Су-57Э в летной программе за рубежом - на авиасалоне в Китае, сообщили в госкорпорации.
Авиасалон Airshow China 2024 пройдет в Китае в городе Чжухай с 12 по 17 ноября.
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"Госкорпорация "Ростех" представит на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024 современные российские авиационные комплексы. Посетители смогут ознакомиться с ударно-разведывательным вертолетом Ка-52Э, самолетом-заправщиком Ил-78МК-90А и другими оборонными решениями. Впервые за рубежом в летной программе примет участие многофункциональный истребитель 5 поколения Су-57Э", - говорится в сообщении.
"Сегодня Су-57 – единственный в мире истребитель 5 поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS. Самолет успешно выполняет боевые задачи и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69", – приводятся в сообщении слова гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова.
Airshow China – одно из крупнейших событий для гражданских и военных авиаcтроителей всего мира. Мероприятие пройдет на территории выставочного комплекса China International Aviation & Aerospace Exhibition Center.
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БезопасностьКитайЧжухайСергей ЧемезовРостехСу-57ЭСу-57
 
 
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