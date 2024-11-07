"Ростех" впервые покажет Су-57Э в летной программе за рубежом
"Ростех" впервые покажет Су-57 в летной программе за рубежом на авиасалоне в КНР
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 . Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "Ростех" впервые покажет истребитель пятого поколения Су-57Э в летной программе за рубежом - на авиасалоне в Китае, сообщили в госкорпорации.
Авиасалон Airshow China 2024 пройдет в Китае в городе Чжухай с 12 по 17 ноября.
"Госкорпорация "Ростех" представит на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024 современные российские авиационные комплексы. Посетители смогут ознакомиться с ударно-разведывательным вертолетом Ка-52Э, самолетом-заправщиком Ил-78МК-90А и другими оборонными решениями. Впервые за рубежом в летной программе примет участие многофункциональный истребитель 5 поколения Су-57Э", - говорится в сообщении.
"Сегодня Су-57 – единственный в мире истребитель 5 поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS. Самолет успешно выполняет боевые задачи и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69", – приводятся в сообщении слова гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова.
Airshow China – одно из крупнейших событий для гражданских и военных авиаcтроителей всего мира. Мероприятие пройдет на территории выставочного комплекса China International Aviation & Aerospace Exhibition Center.
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