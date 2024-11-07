https://ria.ru/20241107/istrebitel-1982392581.html

"Ростех" впервые покажет Су-57Э в летной программе за рубежом

"Ростех" впервые покажет Су-57Э в летной программе за рубежом - РИА Новости, 07.11.2024

"Ростех" впервые покажет Су-57Э в летной программе за рубежом

"Ростех" впервые покажет истребитель пятого поколения Су-57Э в летной программе за рубежом - на авиасалоне в Китае, сообщили в госкорпорации. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:08

2024-11-07T12:08

2024-11-07T12:09

безопасность

китай

чжухай

сергей чемезов

ростех

су-57э

су-57

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. "Ростех" впервые покажет истребитель пятого поколения Су-57Э в летной программе за рубежом - на авиасалоне в Китае, сообщили в госкорпорации. Авиасалон Airshow China 2024 пройдет в Китае в городе Чжухай с 12 по 17 ноября. "Госкорпорация "Ростех" представит на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024 современные российские авиационные комплексы. Посетители смогут ознакомиться с ударно-разведывательным вертолетом Ка-52Э, самолетом-заправщиком Ил-78МК-90А и другими оборонными решениями. Впервые за рубежом в летной программе примет участие многофункциональный истребитель 5 поколения Су-57Э", - говорится в сообщении. "Сегодня Су-57 – единственный в мире истребитель 5 поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS. Самолет успешно выполняет боевые задачи и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69", – приводятся в сообщении слова гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова. Airshow China – одно из крупнейших событий для гражданских и военных авиаcтроителей всего мира. Мероприятие пройдет на территории выставочного комплекса China International Aviation & Aerospace Exhibition Center.

https://ria.ru/20241107/rakety-1982377446.html

https://ria.ru/20240924/su-57-1974341237.html

китай

чжухай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, китай, чжухай, сергей чемезов, ростех, су-57э, су-57