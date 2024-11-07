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В Иране прокомментировали итоги выборов в США - РИА Новости, 07.11.2024
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16:10 07.11.2024 (обновлено: 16:13 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/iran-1982450070.html
В Иране прокомментировали итоги выборов в США
В Иране прокомментировали итоги выборов в США - РИА Новости, 07.11.2024
В Иране прокомментировали итоги выборов в США
Разницы в том, кто победил в состоявшихся накануне президентских выборах в США, для Ирана нет, Тегеран полагается на свои внутренние силы, заявил президент... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:10
2024-11-07T16:13
в мире
сша
иран
тегеран (город)
дональд трамп
масуд пезешкиан
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ТЕГЕРАН, 7 ноя – РИА Новости. Разницы в том, кто победил в состоявшихся накануне президентских выборах в США, для Ирана нет, Тегеран полагается на свои внутренние силы, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, пишет газета Etemad Online. "Для нас никогда не будет иметь разницы, кто победил на выборах в США, поскольку наши страна и режим опираются на свои внутренние силы", - приводит газета первую реакцию иранского президента на выборы в США. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, масуд пезешкиан, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
В Иране прокомментировали итоги выборов в США

Пезешкиан: для Ирана нет разницы в том, кто победил на выборах в США

© Getty Images / Anadolu/Paul HennessyПредвыборные плакаты кандидатов в президенты США возле избирательного участка
Предвыборные плакаты кандидатов в президенты США возле избирательного участка - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Getty Images / Anadolu/Paul Hennessy
Предвыборные плакаты кандидатов в президенты США возле избирательного участка
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ТЕГЕРАН, 7 ноя – РИА Новости. Разницы в том, кто победил в состоявшихся накануне президентских выборах в США, для Ирана нет, Тегеран полагается на свои внутренние силы, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, пишет газета Etemad Online.
"Для нас никогда не будет иметь разницы, кто победил на выборах в США, поскольку наши страна и режим опираются на свои внутренние силы", - приводит газета первую реакцию иранского президента на выборы в США.
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
CNN назвал новый срок Трампа самым серьезным испытанием для Ирана
Вчера, 11:08
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
 
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампМасуд ПезешкианКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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