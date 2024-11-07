https://ria.ru/20241107/iran-1982450070.html

В Иране прокомментировали итоги выборов в США

В Иране прокомментировали итоги выборов в США - РИА Новости, 07.11.2024

В Иране прокомментировали итоги выборов в США

Разницы в том, кто победил в состоявшихся накануне президентских выборах в США, для Ирана нет, Тегеран полагается на свои внутренние силы, заявил президент... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:10

2024-11-07T16:10

2024-11-07T16:13

в мире

сша

иран

тегеран (город)

дональд трамп

масуд пезешкиан

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982181331_0:9:2803:1586_1920x0_80_0_0_5cd738a127ed9a0f8c7898a011728c43.jpg

ТЕГЕРАН, 7 ноя – РИА Новости. Разницы в том, кто победил в состоявшихся накануне президентских выборах в США, для Ирана нет, Тегеран полагается на свои внутренние силы, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, пишет газета Etemad Online. "Для нас никогда не будет иметь разницы, кто победил на выборах в США, поскольку наши страна и режим опираются на свои внутренние силы", - приводит газета первую реакцию иранского президента на выборы в США. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241107/cnn-1982379982.html

сша

иран

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, масуд пезешкиан, камала харрис, выборы президента сша — 2024