В Иране прокомментировали итоги выборов в США
Пезешкиан: для Ирана нет разницы в том, кто победил на выборах в США
© Getty Images / Anadolu/Paul HennessyПредвыборные плакаты кандидатов в президенты США возле избирательного участка
© Getty Images / Anadolu/Paul Hennessy
Предвыборные плакаты кандидатов в президенты США возле избирательного участка
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ТЕГЕРАН, 7 ноя – РИА Новости. Разницы в том, кто победил в состоявшихся накануне президентских выборах в США, для Ирана нет, Тегеран полагается на свои внутренние силы, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, пишет газета Etemad Online.
"Для нас никогда не будет иметь разницы, кто победил на выборах в США, поскольку наши страна и режим опираются на свои внутренние силы", - приводит газета первую реакцию иранского президента на выборы в США.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.