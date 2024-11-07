https://ria.ru/20241107/internet-1982522505.html
Путин высказался о запретах в интернете
Путин высказался о запретах в интернете - РИА Новости, 07.11.2024
Путин высказался о запретах в интернете
Президент РФ Владимир Путин, говоря об интернете в России, заявил, что государству контрпродуктивно всё запрещать. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:11
2024-11-07T21:11
2024-11-07T21:11
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владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
технологии
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об интернете в России, заявил, что государству контрпродуктивно всё запрещать. "Можно, но нам очень сложно как суверенному государству всё запрещать. Это контрпродуктивно", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты. Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/putin-1982522227.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , технологии
Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Технологии
Путин высказался о запретах в интернете
Путин об интернете: государству контрпродуктивно все запрещать
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря об интернете в России, заявил, что государству контрпродуктивно всё запрещать.
"Можно, но нам очень сложно как суверенному государству всё запрещать. Это контрпродуктивно", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.