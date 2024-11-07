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Путин высказался о принципах использования интернета в России - РИА Новости, 07.11.2024
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21:04 07.11.2024 (обновлено: 21:07 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/internet-1982521628.html
Путин высказался о принципах использования интернета в России
Путин высказался о принципах использования интернета в России - РИА Новости, 07.11.2024
Путин высказался о принципах использования интернета в России
Использование интернета должно быть основано на суверенных алгоритмах, России необходимо к этому стремиться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:04
2024-11-07T21:07
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
технологии
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Использование интернета должно быть основано на суверенных алгоритмах, России необходимо к этому стремиться, заявил президент РФ Владимир Путин."Использование интернета, конечно, должно быть основано на суверенных алгоритмах, к этому надо стремиться", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , технологии
Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Технологии
Путин высказался о принципах использования интернета в России

Путин: использование интернета должно быть основано на суверенных алгоритмах

© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Использование интернета должно быть основано на суверенных алгоритмах, России необходимо к этому стремиться, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Использование интернета, конечно, должно быть основано на суверенных алгоритмах, к этому надо стремиться", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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Владимир ПутинЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 годуТехнологии
 
 
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