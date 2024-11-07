https://ria.ru/20241107/internet-1982521628.html

Путин высказался о принципах использования интернета в России

Путин высказался о принципах использования интернета в России - РИА Новости, 07.11.2024

Путин высказался о принципах использования интернета в России

Использование интернета должно быть основано на суверенных алгоритмах, России необходимо к этому стремиться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:04

2024-11-07T21:04

2024-11-07T21:07

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

технологии

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Использование интернета должно быть основано на суверенных алгоритмах, России необходимо к этому стремиться, заявил президент РФ Владимир Путин."Использование интернета, конечно, должно быть основано на суверенных алгоритмах, к этому надо стремиться", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241016/tsb-1978342212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , технологии