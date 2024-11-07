https://ria.ru/20241107/internet-1982521628.html
Путин высказался о принципах использования интернета в России
Путин высказался о принципах использования интернета в России - РИА Новости, 07.11.2024
Путин высказался о принципах использования интернета в России
Использование интернета должно быть основано на суверенных алгоритмах, России необходимо к этому стремиться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:04
2024-11-07T21:04
2024-11-07T21:07
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929551909_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_6c0859bade1324b24f4a0fd3aeacca96.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Использование интернета должно быть основано на суверенных алгоритмах, России необходимо к этому стремиться, заявил президент РФ Владимир Путин."Использование интернета, конечно, должно быть основано на суверенных алгоритмах, к этому надо стремиться", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241016/tsb-1978342212.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929551909_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_259e4db5b02d233e8f213243cb67a5a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , технологии
Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Технологии
Путин высказался о принципах использования интернета в России
Путин: использование интернета должно быть основано на суверенных алгоритмах
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Использование интернета должно быть основано на суверенных алгоритмах, России необходимо к этому стремиться, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Использование интернета, конечно, должно быть основано на суверенных алгоритмах, к этому надо стремиться", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.