https://ria.ru/20241107/granitsa-1982552531.html
Путин высказался о границах Украины
Путин высказался о границах Украины - РИА Новости, 07.11.2024
Путин высказался о границах Украины
Граница Украины должна проходить в связи с суверенными решениями людей, которые проживают на исторически российских территориях, заявил президент России... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:33
2024-11-07T23:33
2024-11-07T23:33
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владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Граница Украины должна проходить в связи с суверенными решениями людей, которые проживают на исторически российских территориях, заявил президент России Владимир Путин. "Где мы нарушили международное право и устав ООН? Да нигде, нет этих нарушений. А если это так, то граница Украины должна проходить в соответствии с решениями, с суверенными решениями людей, которые проживают на определенных территориях, которые мы называем своими историческими территориями. Все зависит от динамики происходящих событий", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире
Специальная военная операция на Украине, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , В мире
Путин высказался о границах Украины
Путин: границу Украины надо определять жителям исторически российских территорий
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Граница Украины должна проходить в связи с суверенными решениями людей, которые проживают на исторически российских территориях, заявил президент России Владимир Путин.
"Где мы нарушили международное право и устав ООН? Да нигде, нет этих нарушений. А если это так, то граница Украины должна проходить в соответствии с решениями, с суверенными решениями людей, которые проживают на определенных территориях, которые мы называем своими историческими территориями. Все зависит от динамики происходящих событий", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.