https://ria.ru/20241107/gozman-1982428352.html

Суд признал законным заочный приговор Гозману* за фейки о ВС России

Суд признал законным заочный приговор Гозману* за фейки о ВС России - РИА Новости, 07.11.2024

Суд признал законным заочный приговор Гозману* за фейки о ВС России

Мосгорсуд признал законным заочный приговор политику Леониду Гозману* (признан иноагентом) по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:37

2024-11-07T14:37

2024-11-07T14:37

россия

москва

московский городской суд

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816772489_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_7352fc95fbcb59fb871de8a81a868b68.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный приговор политику Леониду Гозману* (признан иноагентом) по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговор Гагаринского суда Москвы оставлен без изменений", - сказал собеседник агентства. Гагаринский райсуд 11 июля заочно назначил Гозману* 8,5 года колонии. Ему вменяют часть 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти). Как ранее стало известно в судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении политика послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241101/minyust--1981391995.html

https://ria.ru/20241101/muratov-1981256809.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, московский городской суд, общество