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Суд признал законным заочный приговор Гозману* за фейки о ВС России - РИА Новости, 07.11.2024
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14:37 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/gozman-1982428352.html
Суд признал законным заочный приговор Гозману* за фейки о ВС России
Суд признал законным заочный приговор Гозману* за фейки о ВС России - РИА Новости, 07.11.2024
Суд признал законным заочный приговор Гозману* за фейки о ВС России
Мосгорсуд признал законным заочный приговор политику Леониду Гозману* (признан иноагентом) по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:37
2024-11-07T14:37
россия
москва
московский городской суд
общество
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный приговор политику Леониду Гозману* (признан иноагентом) по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговор Гагаринского суда Москвы оставлен без изменений", - сказал собеседник агентства. Гагаринский райсуд 11 июля заочно назначил Гозману* 8,5 года колонии. Ему вменяют часть 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти). Как ранее стало известно в судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении политика послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, москва, московский городской суд, общество
Россия, Москва, Московский городской суд, Общество
Суд признал законным заочный приговор Гозману* за фейки о ВС России

Суд признал законным заочный приговор политику Гозману за фейки о ВС РФ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛеонид Гозман* (включен в реестр СМИ-иноагентов)
Леонид Гозман* (включен в реестр СМИ-иноагентов) - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Леонид Гозман* (включен в реестр СМИ-иноагентов). Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный приговор политику Леониду Гозману* (признан иноагентом) по делу о распространении фейков о российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговор Гагаринского суда Москвы оставлен без изменений", - сказал собеседник агентства.
Здание Министерства юстиции - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Писателя Архангельского* внесли в реестр иноагентов
1 ноября, 17:07
Гагаринский райсуд 11 июля заочно назначил Гозману* 8,5 года колонии. Ему вменяют часть 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти).
Как ранее стало известно в судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении политика послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Названа причина признания экс-главреда "Новой газеты" Муратова* иноагентом
1 ноября, 02:27
 
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