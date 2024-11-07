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Google убрал с карт снимки украинских военных объектов, заявили в Киеве - РИА Новости, 07.11.2024
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16:23 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/google-1982452403.html
Google убрал с карт снимки украинских военных объектов, заявили в Киеве
Google убрал с карт снимки украинских военных объектов, заявили в Киеве - РИА Новости, 07.11.2024
Google убрал с карт снимки украинских военных объектов, заявили в Киеве
Руководитель украинского центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко заявил, что компания Google убрала со РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:23
2024-11-07T16:23
в мире
технологии
андрей коваленко
google
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Руководитель украинского центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко заявил, что компания Google убрала со своих карт снимки украинских военных объектов и систем. Коваленко 3 ноября пожаловался, что Google-карты якобы начали выкладывать обновленные снимки, раскрывающие местоположение украинских военных систем, отказываясь редактировать карты. Позже компания Google оправдалась за снимки, заявив, что сделаны они были более года назад и взяты из "общедоступных источников". "Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются", - написал Коваленко в своем Telegram-канале.
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в мире, технологии, андрей коваленко, google, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Технологии, Андрей Коваленко, Google, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Google убрал с карт снимки украинских военных объектов, заявили в Киеве

СНБО Украины: Google убрала с карт снимки военных объектов по требованию

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Руководитель украинского центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко заявил, что компания Google убрала со своих карт снимки украинских военных объектов и систем.
Коваленко 3 ноября пожаловался, что Google-карты якобы начали выкладывать обновленные снимки, раскрывающие местоположение украинских военных систем, отказываясь редактировать карты. Позже компания Google оправдалась за снимки, заявив, что сделаны они были более года назад и взяты из "общедоступных источников".
"Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются", - написал Коваленко в своем Telegram-канале.
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В миреТехнологииАндрей КоваленкоGoogleСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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