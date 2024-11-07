https://ria.ru/20241107/google-1982452403.html

Google убрал с карт снимки украинских военных объектов, заявили в Киеве

Google убрал с карт снимки украинских военных объектов, заявили в Киеве - РИА Новости, 07.11.2024

Google убрал с карт снимки украинских военных объектов, заявили в Киеве

Руководитель украинского центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко заявил, что компания Google убрала со РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:23

2024-11-07T16:23

2024-11-07T16:23

в мире

технологии

андрей коваленко

google

совет национальной безопасности и обороны украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Руководитель украинского центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрей Коваленко заявил, что компания Google убрала со своих карт снимки украинских военных объектов и систем. Коваленко 3 ноября пожаловался, что Google-карты якобы начали выкладывать обновленные снимки, раскрывающие местоположение украинских военных систем, отказываясь редактировать карты. Позже компания Google оправдалась за снимки, заявив, что сделаны они были более года назад и взяты из "общедоступных источников". "Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются", - написал Коваленко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241107/zelenskiy-1982346002.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, андрей коваленко, google, совет национальной безопасности и обороны украины