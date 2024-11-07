https://ria.ru/20241107/google-1982341150.html
Google грозит новый штраф за отказ выполнить предписание РКН
Google грозит новый штраф за отказ выполнить предписание РКН - РИА Новости, 07.11.2024
Google грозит новый штраф за отказ выполнить предписание РКН
Мировой судья Таганского района зарегистрировал новый протокол, составленный в отношении компании Google за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, компании... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T06:08
2024-11-07T06:08
2024-11-07T06:08
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Мировой судья Таганского района зарегистрировал новый протокол, составленный в отношении компании Google за отказ выполнить предписание Роскомнадзора, компании грозит штраф до 6 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрирован протокол по в отношении Google LLC, составленный по статье 19.7.10-4 КоАП РФ (Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти) ", - сказала собеседница агентства. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 6 миллионов рублей. Протокол зарегистрирован судьей 422-го мирового судебного участка, дата рассмотрения пока не назначена. Накануне аналогичный протокол был зарегистрирован в отношении мессенджера Telegram. Статья 19.7.10-4 была добавлена в КоАП РФ летом прошлого года. Первый штраф по ней был назначен видеостриминговому сервису Twitch. Сама же Google не раз подвергалась штрафам, в том числе оборотным (его размер зависит от выручки). Google стала первой компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф. Тогда, в конце 2021 года, Google был назначен штраф в 7,2 миллиарда рублей. Второй раз оборотный штраф в отношении компании составил 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО, в третий раз суд назначил в конце прошлого года 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.
https://ria.ru/20241106/google-1982062752.html
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россия, google, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), экономика
Россия, Google, Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Экономика
Google грозит новый штраф за отказ выполнить предписание РКН
Google грозит штраф до шести миллион рублей за отказ выполнить предписание РКН