https://ria.ru/20241107/gok-1982541448.html

Коллектив ГОК "Апатит" награжден орденом "За доблестный труд"

Коллектив ГОК "Апатит" награжден орденом "За доблестный труд" - РИА Новости, 07.11.2024

Коллектив ГОК "Апатит" награжден орденом "За доблестный труд"

Коллектив Кировского горно-обогатительного комплекса (ГОК) АО "Апатит" (входит в Группу "ФосАгро") награжден орденом "За доблестный труд", сообщает пресс-служба РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:35

2024-11-07T22:35

2024-11-07T22:35

мурманская область

экономика

россия

мурманская область

владимир путин

апатит

фосагро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836482412_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_10bc9a573787c5d75d167d007279fe0f.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Коллектив Кировского горно-обогатительного комплекса (ГОК) АО "Апатит" (входит в Группу "ФосАгро") награжден орденом "За доблестный труд", сообщает пресс-служба компании. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Как отмечено в документе, награда вручается "за большой вклад в развитие химической промышленности и достигнутые трудовые успехи". В середине ноября горно-обогатительный комбинат "Апатит" отпразднует 95-летний юбилей. ГОК был основан 13 ноября 1929 года как трест "Апатит" на базе месторождений апатит-нефелиновых руд Хибинского массива в Мурманской области, одного из самых крупных и богатых в мире. Сегодня Кировский филиал АО "Апатит" – одно из крупнейших в мире предприятий по производству высокосортного апатитового концентрата, из которого производят российские экологичные минеральные удобрения, востребованные в 100 странах мира. Благодаря масштабной инвестиционной программе за 10 лет здесь нарастили выпуск апатитового концентрата в 1,5 раза до рекордных 11,8 миллиона тонн, говорится в сообщении. Производственные площадки ГОК "Апатит" оснащаются современным оборудованием, регулярно обновляется техника, ведется капитальное строительство производственных объектов по развитию рудно-сырьевой базы. Здесь внедряются инновационные для России технологии – к примеру, дистанционное подземное бурение, исключающее нахождение человека под землей, конвейерная доставка вскрышных пород в отвалы, система диспетчеризации техники и персонала, сводящая к минимуму риск производственного травматизма. "Благодарю президента РФ Владимира Владимировича Путина за высокую оценку деятельности коллектива ГОК "Апатит". 95 лет для предприятия – солидный возраст. Комбинат был построен в сложнейших условиях, выстоял в Великую Отечественную войну, пережил тяжелые 90-е годы и сегодня гордо несет звание флагмана горнодобывающей промышленности России. И в основе этого успеха – люди, каждый работник комбината. Ведь историю любого предприятия пишут те, кто на нем трудится, кто вкладывает в общее дело не только свое мастерство, но и сердце, кто передает опыт из поколения в поколение, создавая трудовые династии. Я поздравляю весь коллектив предприятия с этой почетной заслуженной наградой. Впереди у нас большие планы и амбициозные задачи. Уверен, что вместе мы обязательно добьемся всех поставленных целей", – приводит пресс-служба слова генерального директора ПАО "ФосАгро" Михаила Рыбникова.

https://ria.ru/20240319/tsentr-1934302646.html

россия

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, мурманская область, владимир путин, апатит, фосагро