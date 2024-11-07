https://ria.ru/20241107/gok-1982541448.html
Коллектив ГОК "Апатит" награжден орденом "За доблестный труд"
Коллектив ГОК "Апатит" награжден орденом "За доблестный труд" - РИА Новости, 07.11.2024
Коллектив ГОК "Апатит" награжден орденом "За доблестный труд"
Коллектив Кировского горно-обогатительного комплекса (ГОК) АО "Апатит" (входит в Группу "ФосАгро") награжден орденом "За доблестный труд", сообщает пресс-служба РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T22:35
2024-11-07T22:35
2024-11-07T22:35
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Коллектив Кировского горно-обогатительного комплекса (ГОК) АО "Апатит" (входит в Группу "ФосАгро") награжден орденом "За доблестный труд", сообщает пресс-служба компании. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Как отмечено в документе, награда вручается "за большой вклад в развитие химической промышленности и достигнутые трудовые успехи". В середине ноября горно-обогатительный комбинат "Апатит" отпразднует 95-летний юбилей. ГОК был основан 13 ноября 1929 года как трест "Апатит" на базе месторождений апатит-нефелиновых руд Хибинского массива в Мурманской области, одного из самых крупных и богатых в мире. Сегодня Кировский филиал АО "Апатит" – одно из крупнейших в мире предприятий по производству высокосортного апатитового концентрата, из которого производят российские экологичные минеральные удобрения, востребованные в 100 странах мира. Благодаря масштабной инвестиционной программе за 10 лет здесь нарастили выпуск апатитового концентрата в 1,5 раза до рекордных 11,8 миллиона тонн, говорится в сообщении. Производственные площадки ГОК "Апатит" оснащаются современным оборудованием, регулярно обновляется техника, ведется капитальное строительство производственных объектов по развитию рудно-сырьевой базы. Здесь внедряются инновационные для России технологии – к примеру, дистанционное подземное бурение, исключающее нахождение человека под землей, конвейерная доставка вскрышных пород в отвалы, система диспетчеризации техники и персонала, сводящая к минимуму риск производственного травматизма. "Благодарю президента РФ Владимира Владимировича Путина за высокую оценку деятельности коллектива ГОК "Апатит". 95 лет для предприятия – солидный возраст. Комбинат был построен в сложнейших условиях, выстоял в Великую Отечественную войну, пережил тяжелые 90-е годы и сегодня гордо несет звание флагмана горнодобывающей промышленности России. И в основе этого успеха – люди, каждый работник комбината. Ведь историю любого предприятия пишут те, кто на нем трудится, кто вкладывает в общее дело не только свое мастерство, но и сердце, кто передает опыт из поколения в поколение, создавая трудовые династии. Я поздравляю весь коллектив предприятия с этой почетной заслуженной наградой. Впереди у нас большие планы и амбициозные задачи. Уверен, что вместе мы обязательно добьемся всех поставленных целей", – приводит пресс-служба слова генерального директора ПАО "ФосАгро" Михаила Рыбникова.
https://ria.ru/20240319/tsentr-1934302646.html
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экономика, россия, мурманская область, владимир путин, апатит, фосагро
Мурманская область, Экономика, Россия, Мурманская область, Владимир Путин, Апатит, ФосАгро
Коллектив ГОК "Апатит" награжден орденом "За доблестный труд"
Путин наградил коллектив ГОК "Апатит" орденом "За доблестный труд"
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Коллектив Кировского горно-обогатительного комплекса (ГОК) АО "Апатит" (входит в Группу "ФосАгро") награжден орденом "За доблестный труд", сообщает пресс-служба компании.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин
. Как отмечено в документе, награда вручается "за большой вклад в развитие химической промышленности и достигнутые трудовые успехи".
В середине ноября горно-обогатительный комбинат "Апатит" отпразднует 95-летний юбилей. ГОК был основан 13 ноября 1929 года как трест "Апатит" на базе месторождений апатит-нефелиновых руд Хибинского массива в Мурманской области
, одного из самых крупных и богатых в мире.
Сегодня Кировский филиал АО "Апатит" – одно из крупнейших в мире предприятий по производству высокосортного апатитового концентрата, из которого производят российские экологичные минеральные удобрения, востребованные в 100 странах мира. Благодаря масштабной инвестиционной программе за 10 лет здесь нарастили выпуск апатитового концентрата в 1,5 раза до рекордных 11,8 миллиона тонн, говорится в сообщении.
Производственные площадки ГОК "Апатит" оснащаются современным оборудованием, регулярно обновляется техника, ведется капитальное строительство производственных объектов по развитию рудно-сырьевой базы. Здесь внедряются инновационные для России технологии – к примеру, дистанционное подземное бурение, исключающее нахождение человека под землей, конвейерная доставка вскрышных пород в отвалы, система диспетчеризации техники и персонала, сводящая к минимуму риск производственного травматизма.
"Благодарю президента РФ Владимира Владимировича Путина за высокую оценку деятельности коллектива ГОК "Апатит". 95 лет для предприятия – солидный возраст. Комбинат был построен в сложнейших условиях, выстоял в Великую Отечественную войну, пережил тяжелые 90-е годы и сегодня гордо несет звание флагмана горнодобывающей промышленности России. И в основе этого успеха – люди, каждый работник комбината. Ведь историю любого предприятия пишут те, кто на нем трудится, кто вкладывает в общее дело не только свое мастерство, но и сердце, кто передает опыт из поколения в поколение, создавая трудовые династии. Я поздравляю весь коллектив предприятия с этой почетной заслуженной наградой. Впереди у нас большие планы и амбициозные задачи. Уверен, что вместе мы обязательно добьемся всех поставленных целей", – приводит пресс-служба слова генерального директора ПАО "ФосАгро" Михаила Рыбникова.