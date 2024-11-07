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"Опустились ниже колен". Лукашенко сделал прогноз о будущем Германии
"Опустились ниже колен". Лукашенко сделал прогноз о будущем Германии - РИА Новости, 07.11.2024
"Опустились ниже колен". Лукашенко сделал прогноз о будущем Германии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Германия будет проводить более конструктивную политику по отношению к Минску, после того как там отстранят... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:28
2024-11-07T14:28
2024-11-07T15:29
в мире
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белоруссия
олаф шольц
александр лукашенко
кристиан линднер
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МИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Германия будет проводить более конструктивную политику по отношению к Минску, после того как там отстранят от должности федерального канцлера Олафа Шольца. По его словам, в будущем Евросоюз начнет работать с Белоруссией и Россией. "Это когда-то произойдет, увидите. Вот сегодня Германия начала шататься. Выкинут этого Шольца с должности - и Германия образумится. Дешевый газ, дешевые энергоресурсы, ведущая экономика мира, чудо мировое - сегодня где они? Опустились ниже колен. Немцы не дураки, они заставят правительство работать как надо", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. Поздним вечером в среду Шольц заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке министра финансов Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Линднер в свою очередь обвинил Шольца в том, что тот потребовал приостановить действие законодательно утвержденного ограничения новых заимствований для госбюджета. Шольц в связи с расколом в коалиции намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте.
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в мире, германия, белоруссия, олаф шольц, александр лукашенко, кристиан линднер
В мире, Германия, Белоруссия, Олаф Шольц, Александр Лукашенко, Кристиан Линднер
"Опустились ниже колен". Лукашенко сделал прогноз о будущем Германии
Лукашенко заявил, что Германия образумится после отставки Шольца