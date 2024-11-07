https://ria.ru/20241107/germaniya-1982419386.html

В Германии связали провал правительства с конфликтом на Украине

В Германии связали провал правительства с конфликтом на Украине - РИА Новости, 07.11.2024

В Германии связали провал правительства с конфликтом на Украине

Рабочая основа коалиционного соглашения "Зелёных", свободных либералов СвДП и социал-демократов СДПГ была подорвана ещё в начале конфликта на Украине, с... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T13:54

2024-11-07T13:54

2024-11-07T13:54

в мире

германия

украина

олаф шольц

фридрих мерц

кристиан линднер

хдс/хсс

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БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Рабочая основа коалиционного соглашения "Зелёных", свободных либералов СвДП и социал-демократов СДПГ была подорвана ещё в начале конфликта на Украине, с провозглашением канцлером Германии Олафом Шольцем "смены эпохи", заявил глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц. "Самое позднее с начала войны на Украине рабочая основа этого коалиционного соглашения отпала. Ни у кого из участников не хватило смелости заявить и поставить вопрос об этом", - сказал он журналистам в ходе пресс-конференции в бундестаге. По его словам, текущая коалиция со вчерашнего вечера "стала историей", и произошло это не из-за одной лишь СвДП, министра финансов которого Шольц уволил, а потому, что с самого начала не было общей основы для правительственного альянса. Можно датировать провал этого федерального правительства очень конкретной датой, а именно, 27 февраля 2022 года - днём, когда Олаф Шольц сделал правительственное заявление в немецком бундестаге со словами "Zeitenwende". "Cобытия стали Zeitenwende, но последующая политика федерального правительства таковой не стала", - подчеркнул Мерц. Термин Zeitenwende обозначает "смену эпохи", он введен Шольцем после начала конфликта на Украине и выражает смену политики по отношению к РФ. Мерц утверждает, что после начала конфликта на Украине, правительство, федеральный канцлер и его социал-демократическая партия пытались продолжать политику без какого-либо учета изменившейся мировой ситуации. Ранее Мерц неоднократно выступал за поставку Украине ракет Taurus после "ультиматума" по отношению к РФ по вопросу прекращения обстрела инфраструктуры страны. Поздним вечером в среду канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Линднер, в свою очередь, обвинил Шольца в "неамбициозности" и том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета). Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Споры о госбюджете еще в прошлом году спровоцировали бюджетный кризис в стране. Недовольство Линднера проводимой экономической политикой и желание Шольца и министра экономики Роберта Хабека отменить так называемый долговой тормоз время от времени порождали слухи о возможном распаде правящей коалиции. Сам министр ранее уже допускал вероятность досрочного распада коалиции на фоне разницы во взглядах на миграционный кризис, меры по поддержке экономики и населения Германии. Тем не менее, недавно пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года. СвДП и Линднер выступают за уменьшение бюрократии и налогового бремени, ведение прагматичной климатической и энергетической политики и увеличение контроля над миграцией.

https://ria.ru/20241107/germaniya-1982333441.html

https://ria.ru/20241107/germaniya-1982388531.html

https://ria.ru/20241106/sholts-1982324278.html

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в мире, германия, украина, олаф шольц, фридрих мерц, кристиан линднер, хдс/хсс