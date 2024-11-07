https://ria.ru/20241107/germaniya-1982388531.html

Эксперт предположил, к чему приведет раскол власти в Германии

Эксперт предположил, к чему приведет раскол власти в Германии - РИА Новости, 07.11.2024

Эксперт предположил, к чему приведет раскол власти в Германии

Раскол правительства ФРГ приведет к переформированию правящего эшелона власти, которой будет проще принимать консенсусные решения по внутриполитическим и... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:46

2024-11-07T11:46

2024-11-07T11:46

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франк-вальтер штайнмайер

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Раскол правительства ФРГ приведет к переформированию правящего эшелона власти, которой будет проще принимать консенсусные решения по внутриполитическим и внешнеполитическим вопросам, считает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов. Эксперт отметил, что если еще недавно выборы должны были пройти в сентябре 2025 года, то сейчас это, вероятно, произойдет в марте. В любом случае это будет означать переформирование правящей коалиции, поскольку у двух партий, которые входят в действующую "светофорную" коалицию, а именно "зеленые" и свободные либералы (СвДП), на данный момент нет возможности претендовать на участие в будущем правительстве. "Вероятнее всего, отталкиваясь от опросов общественного мнения и тех позиций, которые есть у партий сейчас, мы станем свидетелями формирования так называемой "большой коалиции" в составе ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости. По его словам, для политической жизни ФРГ это будет означать, прежде всего, улучшение качества общественно-политической дискуссии в верхних эшелонах немецкой политики и улучшение качества принятия политических решений, поскольку "светофорная" коалиция испытывала сложности в выработке консенсусных позиций, так как партии были разными по своим внутренним и внешнеполитическим установкам. "Вся эта конструкция будет выглядеть более устойчивой, что станет главным отличием от того, как идет работа немецкого правительства сейчас, которая сопровождалась последние месяцы непрерывными спорами практически по всем вопросам внутренней и внешней политики", - добавил Соколов. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке министра финансов Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он среди прочего назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Линднер, в свою очередь, обвинил Шольца в "неамбициозности" и том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета). Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Споры о госбюджете еще в прошлом году спровоцировали бюджетный кризис в стране. Недовольство Линднера проводимой экономической политикой и желание Шольца и министра экономики Роберта Хабека отменить так называемый долговой тормоз время от времени порождали слухи о возможном распаде правящей коалиции. Сам министр ранее уже допускал вероятность досрочного распада коалиции на фоне разницы во взглядах на миграционный кризис, меры по поддержке экономики и населения Германии. Тем не менее, недавно пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года. СвДП и Линднер выступают за уменьшение бюрократии и налогового бремени, ведение прагматичной климатической и энергетической политики и увеличение контроля над миграцией.

https://ria.ru/20241107/germaniya-1982333441.html

https://ria.ru/20241102/bavariya-1981615341.html

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981754176.html

https://ria.ru/20241025/avstriya-1979853606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, украина, кристиан линднер, олаф шольц, франк-вальтер штайнмайер