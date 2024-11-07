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Отправленный в отставку министр финансов ФРГ обрушился с критикой на Шольца - РИА Новости, 07.11.2024
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02:25 07.11.2024 (обновлено: 07:34 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/germaniya-1982333441.html
Отправленный в отставку министр финансов ФРГ обрушился с критикой на Шольца
Отправленный в отставку министр финансов ФРГ обрушился с критикой на Шольца - РИА Новости, 07.11.2024
Отправленный в отставку министр финансов ФРГ обрушился с критикой на Шольца
Канцлер ФРГ Олаф Шольц умышленно привел к расколу коалиционное правительство Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и "Зеленых", о... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T02:25
2024-11-07T07:34
германия
украина
олаф шольц
кристиан линднер
франк-вальтер штайнмайер
в мире
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БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц умышленно привел к расколу коалиционное правительство Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и "Зеленых", о чем свидетельствует его заранее подготовленная речь, заявил отправленный в отставку министр финансов Германии Кристиан Линднер."Его тщательно подготовленное заявление сегодня вечером доказывает, что Олафу Шольцу уже давно нет дела до достижения соглашения, которое было бы удобоваримым для всех, а стремится он к просчитанному заранее расколу этой коалиции. Таким образом, он ведет Германию в фазу неопределенности", — заявил Линднер журналистам. Бывший министр, работавший в коалиции от СвДП, обвинил правящие партии — "Зеленых" и СДПГ Шольца – в том, что они не стали даже рассматривать в качестве основы для консультаций его контрпредложения об уменьшении бюрократии, налогового бремени, увеличения контроля над миграцией и ведения прагматичной климатической и энергетической политики. Шольца министр обвинил в "неамбициозности" его контрплана по преодолению слабости Германии в экономическом развитии."К сожалению, Олаф Шольц показал, что у него нет сил, чтобы дать нашей стране новый толчок к прорыву. Вместо этого, федеральный канцлер сегодня днем потребовал, чтобы я приостановил действие долгового тормоза (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета. — Прим. ред.)", — пояснил он. Линднер подчеркнул, что не мог на это пойти, поскольку в качестве министра финансов дал присягу. "Поэтому канцлер прекратил сотрудничество со мной и СвДП на заседании коалиционного комитета сегодня вечером", — добавил он. Ранее Шольц заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он, среди прочего, назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте.Споры о госбюджете еще в прошлом году спровоцировали кризис в стране. Недовольство Линднера проводимой экономической политикой и желание Шольца отменить так называемый "долговой тормоз" время от времени порождали слухи о возможном распаде правящей коалиции.Сам политик ранее уже допускал вероятность досрочного распада коалиции на фоне разницы во взглядах на миграционный кризис, меры по поддержке экономики и населения Германии. Тем не менее, в прошлую пятницу пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые должны были состояться осенью 2025 года.
https://ria.ru/20241106/tramp-1982156146.html
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германия, украина, олаф шольц, кристиан линднер, франк-вальтер штайнмайер, в мире
Германия, Украина, Олаф Шольц, Кристиан Линднер, Франк-Вальтер Штайнмайер, В мире
Отправленный в отставку министр финансов ФРГ обрушился с критикой на Шольца

Линднер обвинил Шольца в преднамеренном расколе правительства ФРГ

© AP Photo / Michael SohnКристиан Линднер
Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Кристиан Линднер. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц умышленно привел к расколу коалиционное правительство Свободной демократической партии (СвДП), социал-демократов (СДПГ) и "Зеленых", о чем свидетельствует его заранее подготовленная речь, заявил отправленный в отставку министр финансов Германии Кристиан Линднер.
«
"Его тщательно подготовленное заявление сегодня вечером доказывает, что Олафу Шольцу уже давно нет дела до достижения соглашения, которое было бы удобоваримым для всех, а стремится он к просчитанному заранее расколу этой коалиции. Таким образом, он ведет Германию в фазу неопределенности", — заявил Линднер журналистам.
Бывший министр, работавший в коалиции от СвДП, обвинил правящие партии — "Зеленых" и СДПГ Шольца – в том, что они не стали даже рассматривать в качестве основы для консультаций его контрпредложения об уменьшении бюрократии, налогового бремени, увеличения контроля над миграцией и ведения прагматичной климатической и энергетической политики. Шольца министр обвинил в "неамбициозности" его контрплана по преодолению слабости Германии в экономическом развитии.
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"К сожалению, Олаф Шольц показал, что у него нет сил, чтобы дать нашей стране новый толчок к прорыву. Вместо этого, федеральный канцлер сегодня днем потребовал, чтобы я приостановил действие долгового тормоза (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета. — Прим. ред.)", — пояснил он.
Линднер подчеркнул, что не мог на это пойти, поскольку в качестве министра финансов дал присягу.
"Поэтому канцлер прекратил сотрудничество со мной и СвДП на заседании коалиционного комитета сегодня вечером", — добавил он.
Ранее Шольц заявил, что попросил президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера об отставке Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он, среди прочего, назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ.
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Споры о госбюджете еще в прошлом году спровоцировали кризис в стране. Недовольство Линднера проводимой экономической политикой и желание Шольца отменить так называемый "долговой тормоз" время от времени порождали слухи о возможном распаде правящей коалиции.
Сам политик ранее уже допускал вероятность досрочного распада коалиции на фоне разницы во взглядах на миграционный кризис, меры по поддержке экономики и населения Германии. Тем не менее, в прошлую пятницу пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые должны были состояться осенью 2025 года.
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