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Вице-канцлер ФРГ связал распад правящей коалиции с помощью Украине - РИА Новости, 07.11.2024
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00:02 07.11.2024 (обновлено: 01:00 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/germaniya-1982325469.html
Вице-канцлер ФРГ связал распад правящей коалиции с помощью Украине
Вице-канцлер ФРГ связал распад правящей коалиции с помощью Украине - РИА Новости, 07.11.2024
Вице-канцлер ФРГ связал распад правящей коалиции с помощью Украине
Вице-канцлер и министр экономики страны ("Зеленые") Роберт Хабек связал распад коалиционного правительства в Германии с нежеланием главы Минфина Кристиана... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T00:02
2024-11-07T01:00
германия
киев
украина
роберт хабек
хдс/хсс
кристиан линднер
европа
олаф шольц
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БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Вице-канцлер и министр экономики страны ("Зеленые") Роберт Хабек связал распад коалиционного правительства в Германии с нежеланием главы Минфина Кристиана Линднера (СвДП) согласовать большее количество денег Украине в госбюджете на 2025 год.&quot;Закрыть брешь в бюджете не удалось. На столе лежали возможные решения. На столе лежали различные варианты, и самый большой из них, вероятно, заключался в том, чтобы оказать Украине дальнейшую поддержку. Это было бы правильным ответом в начале дня на избрание Дональда Трампа (президентом США — Прим. ред.)&quot;, — сообщил Хабек на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Анналеной Бербок.Свою речь он начал со слов, что сегодня "особенный день", который заканчивается "распадом светофора" (коалиции по цветам партий. — Прим. ред.). Хабек пояснил, что Германия должна играть свою роль в Европе, а борьба на Украине идет, якобы, "за мир и свободу"."Мы хотим мира и свободы в Европе, и Германия должна сыграть в этом особую роль. Правильным ответом было бы "больше" (помощи Украине — Прим. ред.). Но СвДП не была готова воспользоваться этими возможностями, пойти по этим путям", — добавил он.Ранее канцлер Олаф Шольц пообещал запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Ранее он заявил, что попросил президента страны об отставке министра финансов Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране.Линднер ранее подготовил документ с пакетом предлагаемых экономических мер, который поставил под вопрос существование правящей коалиции. По оценке немецких СМИ, взрывоопасность подготовленного документа заключается в том, что министр финансов по факту предлагает меры, открыто противоречащие повестке остальных двух партий коалиции: "Зеленых" и социал-демократов (СДПГ) канцлера Шольца.Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщило, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ведет переговоры с немецким канцлером Олафом Шольцем и кандидатом в его преемники - главой Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрихом Мерцем о возможных последствиях очередного спора в коалиции - досрочных выборах и правительства меньшинства.Недовольство Линднера проводимой экономической политикой время от времени порождало слухи о возможном распаде правящей коалиции. Сам Линднер ранее уже допускал вероятность досрочного распада коалиции на фоне разницы во взглядах на миграционный кризис, меры по поддержке экономики и населения Германии. Тем не менее пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт недавно выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года.
https://ria.ru/20241106/fitso-1982211772.html
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германия, киев, украина, роберт хабек, хдс/хсс, кристиан линднер, европа, олаф шольц, в мире
Германия, Киев, Украина, Роберт Хабек, ХДС/ХСС, Кристиан Линднер, Европа, Олаф Шольц, В мире
Вице-канцлер ФРГ связал распад правящей коалиции с помощью Украине

Хабек связал распад правящей в ФРГ коалиции с разногласиями по помощи Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. Вице-канцлер и министр экономики страны ("Зеленые") Роберт Хабек связал распад коалиционного правительства в Германии с нежеланием главы Минфина Кристиана Линднера (СвДП) согласовать большее количество денег Украине в госбюджете на 2025 год.
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"Закрыть брешь в бюджете не удалось. На столе лежали возможные решения. На столе лежали различные варианты, и самый большой из них, вероятно, заключался в том, чтобы оказать Украине дальнейшую поддержку. Это было бы правильным ответом в начале дня на избрание Дональда Трампа (президентом США — Прим. ред.)", — сообщил Хабек на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Анналеной Бербок.

Свою речь он начал со слов, что сегодня "особенный день", который заканчивается "распадом светофора" (коалиции по цветам партий. — Прим. ред.). Хабек пояснил, что Германия должна играть свою роль в Европе, а борьба на Украине идет, якобы, "за мир и свободу".
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"Мы хотим мира и свободы в Европе, и Германия должна сыграть в этом особую роль. Правильным ответом было бы "больше" (помощи Украине — Прим. ред.). Но СвДП не была готова воспользоваться этими возможностями, пойти по этим путям", — добавил он.
Ранее канцлер Олаф Шольц пообещал запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Ранее он заявил, что попросил президента страны об отставке министра финансов Кристиана Линднера, отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране.
Линднер ранее подготовил документ с пакетом предлагаемых экономических мер, который поставил под вопрос существование правящей коалиции. По оценке немецких СМИ, взрывоопасность подготовленного документа заключается в том, что министр финансов по факту предлагает меры, открыто противоречащие повестке остальных двух партий коалиции: "Зеленых" и социал-демократов (СДПГ) канцлера Шольца.
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Недовольство Линднера проводимой экономической политикой время от времени порождало слухи о возможном распаде правящей коалиции. Сам Линднер ранее уже допускал вероятность досрочного распада коалиции на фоне разницы во взглядах на миграционный кризис, меры по поддержке экономики и населения Германии. Тем не менее пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт недавно выразил уверенность, что текущая коалиция просуществует до следующих выборов, которые пройдут осенью 2025 года.
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