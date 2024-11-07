https://ria.ru/20241107/germanija-1982450243.html
В Германии задержали американца, работавшего на КНР
В Германии задержали американца, работавшего на КНР - РИА Новости, 07.11.2024
В Германии задержали американца, работавшего на КНР
В Германии по ордеру генеральной прокуратуры страны задержан американский гражданин, подозреваемый в попытках передать представителям Китая добытую им в ходе... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T16:10
2024-11-07T16:10
2024-11-07T16:58
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БЕРЛИН, 7 ноя - РИА Новости. В Германии по ордеру генеральной прокуратуры страны задержан американский гражданин, подозреваемый в попытках передать представителям Китая добытую им в ходе работы на армию США секретную информацию, сообщает ведомство. "До недавнего времени Мартин Д. работал на вооруженные силы США в Германии. В 2024 году он связался с китайскими правительственными представителями и предложил им передачу секретной информации", - пишет генпрокуратура в своей рассылке. Мужчина был арестован в четверг во Франкфурте-на-Майне. В ходе общения с представителями КНР он намеревался передать информацию, которая была получена им в ходе его работы в американской армии.
https://ria.ru/20240319/frg-1934300648.html
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в мире, германия, китай, сша
В мире, Германия, Китай, США
В Германии задержали американца, работавшего на КНР
В Германии задержали американца, пытавшегося передать КНР секретную информацию