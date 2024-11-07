https://ria.ru/20241107/gazovoz-1982343802.html

"Курчатовский институт" разработает подводный атомный газовоз

"Курчатовский институт" разработает подводный атомный газовоз - РИА Новости, 07.11.2024

"Курчатовский институт" разработает подводный атомный газовоз

Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" заключил с "Газпромом" договор на разработку подводного атомного газовоза, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T06:58

2024-11-07T06:58

2024-11-07T06:58

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" заключил с "Газпромом" договор на разработку подводного атомного газовоза, заявил в интервью РИА Новости президент центра Михаил Ковальчук. "Буквально на днях мы заключили договор с "Газпромом" на начало работ, на проработку проекта, технического задания. У нас есть стандартные материалы и изделия, которые не надо заново разрабатывать: металл для корпусов, блоки электродвижения, реакторы. По сути – это будет подводный подвижный газопровод", - рассказал Ковальчук. Фактически, по словам главы Курчатовского института, это будет подледный челнок для Северного морского пути. "Он может и не всплывать или всплывать, когда и где надо. Это важно и с точки зрения безопасности. Во-первых, там безлюдная зона. Во-вторых, под водой", - пояснил он. Атомный газовоз может быть беспилотным, но для этого нужно сделать реактор необслуживаемым, отметил Ковальчук. "Там много задач, их хватит на десятилетия. Но идеологически вопросов для нас там нет", - уверен ученый. Ковальчук напомнил, что проект по созданию газовоза поможет России преодолевать санкции и подтверждает достижения отечественной науки. "Мы всегда были первыми, и сегодня у нас есть все основания ими быть. Любые прорывные проекты научно-технические такого рода всегда требуют политических решений, прежде всего. Поэтому я считаю, что, если президент поставил задачу обеспечить наше технологическое лидерство, пусть каждый занимается своим делом", - заключил президент Курчатовского института. Проект создания атомного подводного газовоза Ковальчук впервые представил в октябре. Тогда он сообщил, что при реализации этого проекта предполагается использовать стандартный водо-водяной ядерный реактор "РИТМ-200", грузовместимость подводного газовоза может составить 180 тысяч тонн. Судно будет передвигаться на глубинах 100-150 метров с возможностью движения над водой в припортовых районах. Западные страны неоднократно вводили антироссийские санкции, связанные с ледокольным флотом России. В феврале прошлого года ограничения ЕС коснулись предприятия "Росатомфлот", управляющего атомным ледокольным флотом РФ. В ноябре 2023 года США ввели санкции против арктического проекта "Новатэка" - "Арктик СПГ 2", а затем расширили ограничения. В мае текущего года США распространили антироссийские санкции против 16 морских судов. В октябре Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырех танкеров для перевозки СПГ.

https://ria.ru/20241022/podlodki-1979235792.html

https://ria.ru/20241011/yakutsk-1977553153.html

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россия, сша, великобритания, михаил ковальчук, курчатовский институт, газпром, евросоюз