https://ria.ru/20241107/gaz-1982210641.html

Разведчик рассказал о подлом приеме ВСУ

Разведчик рассказал о подлом приеме ВСУ - РИА Новости, 07.11.2024

Разведчик рассказал о подлом приеме ВСУ

Украинские войска сбросили на позиции разведчиков на Кураховском направлении емкость с газом, сообщил РИА Новости командир разведроты с позывным Кирей. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T06:00

2024-11-07T06:00

2024-11-07T09:12

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украинские войска сбросили на позиции разведчиков на Кураховском направлении емкость с газом, сообщил РИА Новости командир разведроты с позывным Кирей."Химия. Мы предприняли все необходимые меры, отошли. Газ ветром унесло в противоположную сторону. Пытаются бороться с нами всеми методами, в том числе запрещенными", — рассказал он.Российская армия ведет активные наступательные действия на Кураховском направлении. Взятие под контроль Курахово, самого крупного населенного пункта в юго-западной части Донбасса, позволит российским войскам продвигаться дальше на запад ДНР — к Богатырю и Великой Новоселке.На этой неделе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что в августе российские войска выявили факты скрытного применения Украиной химического оружия под видом дымовых снарядов. В частности, 11 августа ВСУ использовали химические снаряды DM-105 в Судже, где пострадали более 20 человек.Всего за время специальной военной операции, подчеркнул генерал, Украина более 400 раз применяла такие химические средства, как хлорпикрин, "Би-Зет", синильная кислота, хлорциан, в Донецке, Богдановке, Горловке, Кременной, Артемовске, на Краснолиманском и Богуславском направлениях.

https://ria.ru/20241007/mid-1976837726.html

https://ria.ru/20241106/svo-1981957802.html

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в мире, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины