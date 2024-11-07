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Разведчик рассказал о подлом приеме ВСУ - РИА Новости, 07.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:00 07.11.2024 (обновлено: 09:12 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/gaz-1982210641.html
Разведчик рассказал о подлом приеме ВСУ
Разведчик рассказал о подлом приеме ВСУ - РИА Новости, 07.11.2024
Разведчик рассказал о подлом приеме ВСУ
Украинские войска сбросили на позиции разведчиков на Кураховском направлении емкость с газом, сообщил РИА Новости командир разведроты с позывным Кирей. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T06:00
2024-11-07T09:12
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украинские войска сбросили на позиции разведчиков на Кураховском направлении емкость с газом, сообщил РИА Новости командир разведроты с позывным Кирей.&quot;Химия. Мы предприняли все необходимые меры, отошли. Газ ветром унесло в противоположную сторону. Пытаются бороться с нами всеми методами, в том числе запрещенными&quot;, — рассказал он.Российская армия ведет активные наступательные действия на Кураховском направлении. Взятие под контроль Курахово, самого крупного населенного пункта в юго-западной части Донбасса, позволит российским войскам продвигаться дальше на запад ДНР — к Богатырю и Великой Новоселке.На этой неделе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что в августе российские войска выявили факты скрытного применения Украиной химического оружия под видом дымовых снарядов. В частности, 11 августа ВСУ использовали химические снаряды DM-105 в Судже, где пострадали более 20 человек.Всего за время специальной военной операции, подчеркнул генерал, Украина более 400 раз применяла такие химические средства, как хлорпикрин, "Би-Зет", синильная кислота, хлорциан, в Донецке, Богдановке, Горловке, Кременной, Артемовске, на Краснолиманском и Богуславском направлениях.
https://ria.ru/20241007/mid-1976837726.html
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Разведчик рассказал о подлом приеме ВСУ

Разведчик Кирей: ВСУ сбрасывают на позиции под Курахово химический газ

© AP Photo / Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украинские войска сбросили на позиции разведчиков на Кураховском направлении емкость с газом, сообщил РИА Новости командир разведроты с позывным Кирей.
«

"Химия. Мы предприняли все необходимые меры, отошли. Газ ветром унесло в противоположную сторону. Пытаются бороться с нами всеми методами, в том числе запрещенными", — рассказал он.

Российская армия ведет активные наступательные действия на Кураховском направлении. Взятие под контроль Курахово, самого крупного населенного пункта в юго-западной части Донбасса, позволит российским войскам продвигаться дальше на запад ДНР — к Богатырю и Великой Новоселке.
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На этой неделе начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что в августе российские войска выявили факты скрытного применения Украиной химического оружия под видом дымовых снарядов. В частности, 11 августа ВСУ использовали химические снаряды DM-105 в Судже, где пострадали более 20 человек.
Всего за время специальной военной операции, подчеркнул генерал, Украина более 400 раз применяла такие химические средства, как хлорпикрин, "Би-Зет", синильная кислота, хлорциан, в Донецке, Богдановке, Горловке, Кременной, Артемовске, на Краснолиманском и Богуславском направлениях.
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