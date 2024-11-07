https://ria.ru/20241107/fsb-1982369960.html

Жителя Мордовии задержали за передачу данных о военных грузах Украине

Жителя Мордовии задержали за передачу данных о военных грузах Украине - РИА Новости, 07.11.2024

Жителя Мордовии задержали за передачу данных о военных грузах Украине

Житель Мордовии, передававший Украине данные об оборонных предприятиях республики и местах прохождения военных грузов, задержан по подозрению в госизмене,... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T10:32

2024-11-07T10:32

2024-11-07T10:39

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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безопасность

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 ноя — РИА Новости. Житель Мордовии, передававший Украине данные об оборонных предприятиях республики и местах прохождения военных грузов, задержан по подозрению в госизмене, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону."Установлено, что бывший заключенный подписал контракт с министерством обороны РФ и был направлен в зону проведения СВО. В декабре 2023 года он дезертировал из военного госпиталя и скрылся на территории Мордовии. Мужчина посредством мессенджеров установил и поддерживал сотрудничество с представителем запрещённого в России украинского вооруженного формирования и передавал противнику данные о предприятиях Мордовии, исполняющих гособоронзаказ, и местах прохождения военных грузов через регион", - говорится в сообщении.Отмечается, что в октябре 2024 года подозреваемый скрыто произвел фотосъемку пропускного пункта объекта Минобороны РФ, пути подхода к нему, подготовил зажигательные смеси для совершения диверсионно-террористических актов и намеревался заложить их в тайник вблизи учреждения."Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ. При нем обнаружен пакет с 4 зажигательными смесями, телефоны с перепиской и поясной нож. Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20241101/gosizmena-1981341784.html

https://ria.ru/20241107/terrorizm-1982371924.html

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украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, безопасность