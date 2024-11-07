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ФРС США понизила базовую ставку - РИА Новости, 07.11.2024
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22:10 07.11.2024 (обновлено: 22:25 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/frs-1982534888.html
ФРС США понизила базовую ставку
ФРС США понизила базовую ставку - РИА Новости, 07.11.2024
ФРС США понизила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% годовых, следует РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T22:10
2024-11-07T22:25
экономика
сша
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку – сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%.Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность в США продолжает расти уверенными темпами, отмечается в релизе. С начала года ситуация на рынке труда в целом ухудшилась, уровень безработицы повысился, но остается низким. Инфляция продвинулась к целевому уровню ФРС в 2%, но остается несколько завышенной.Регулятор стремится к достижению максимальной занятости, а также к инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Экономические перспективы неопределенные, и комитет по открытым рынкам ФРС внимательно следит за рисками, добавляется в сообщении.Для оценки необходимого курса денежно-кредитной политики ФРС продолжит отслеживать поступающие данные, в частности, статистику по рынку труда и инфляции, а также финансовые и международные события.
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экономика, сша, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Федеральная резервная система США
ФРС США понизила базовую ставку

ФРС США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов

© AP Photo / Carolyn KasterГерб Федеральной резервной системы США
Герб Федеральной резервной системы США - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Герб Федеральной резервной системы США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку – сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%.
Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность в США продолжает расти уверенными темпами, отмечается в релизе. С начала года ситуация на рынке труда в целом ухудшилась, уровень безработицы повысился, но остается низким. Инфляция продвинулась к целевому уровню ФРС в 2%, но остается несколько завышенной.
Регулятор стремится к достижению максимальной занятости, а также к инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Экономические перспективы неопределенные, и комитет по открытым рынкам ФРС внимательно следит за рисками, добавляется в сообщении.
Для оценки необходимого курса денежно-кредитной политики ФРС продолжит отслеживать поступающие данные, в частности, статистику по рынку труда и инфляции, а также финансовые и международные события.
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