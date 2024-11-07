https://ria.ru/20241107/frs-1982534888.html

ФРС США понизила базовую ставку

ФРС США понизила базовую ставку - РИА Новости, 07.11.2024

ФРС США понизила базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% годовых, следует РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:10

2024-11-07T22:10

2024-11-07T22:25

экономика

сша

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам ноябрьского заседания понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. На следующих восьми заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. В сентябре американский центробанк впервые с 2020 года понизил ставку – сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%.Последние данные свидетельствуют о том, что экономическая активность в США продолжает расти уверенными темпами, отмечается в релизе. С начала года ситуация на рынке труда в целом ухудшилась, уровень безработицы повысился, но остается низким. Инфляция продвинулась к целевому уровню ФРС в 2%, но остается несколько завышенной.Регулятор стремится к достижению максимальной занятости, а также к инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Экономические перспективы неопределенные, и комитет по открытым рынкам ФРС внимательно следит за рисками, добавляется в сообщении.Для оценки необходимого курса денежно-кредитной политики ФРС продолжит отслеживать поступающие данные, в частности, статистику по рынку труда и инфляции, а также финансовые и международные события.

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экономика, сша, федеральная резервная система сша