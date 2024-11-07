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Президент ФРГ назначил советника Шольца Кукиса на пост главы Минфина - РИА Новости, 07.11.2024
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18:04 07.11.2024 (обновлено: 19:37 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/frg-1982477796.html
Президент ФРГ назначил советника Шольца Кукиса на пост главы Минфина
Президент ФРГ назначил советника Шольца Кукиса на пост главы Минфина - РИА Новости, 07.11.2024
Президент ФРГ назначил советника Шольца Кукиса на пост главы Минфина
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назначил на пост главы минфина советника канцлера Олафа Шольца Йорга Кукиса, сообщает газета Welt. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T18:04
2024-11-07T19:37
германия
в мире
франк-вальтер штайнмайер
олаф шольц
кристиан линднер
украина
хдс/хсс
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назначил на пост главы минфина советника канцлера Олафа Шольца Йорга Кукиса, сообщает газета Welt.Ранее Штайнмайер отправил в отставку трех министров из партии свободных демократов (СвДП) - главу минфина Кристиана Линднера, министра юстиции Марко Бушмана и министра образования Беттину Штарк-Ватцингер."Он (президент ФРГ - ред.) вручил Йоргу Кукису верительную грамоту на должность министра финансов", - говорится в публикации на сайте издания.Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир. в свою очередь, заявил, что его попросили возглавить министерство образования."Вице-канцлер Роберт Хабек с одобрения федерального канцлера попросил меня перенять руководство министерством образования до новых выборов. После согласования с членами кабинета министров от партии "Зеленых" я принял решение взять на себя эту обязанность", - написал он в соцсети X.Ранее депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт заявил РИА Новости, что к развалу коалиции в ФРГ привели Украина, дилетантизм и зеленая повестка.В среду поздним вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер освободил Линднера от должности.Линднер, в свою очередь, обвинял Шольца в "неамбициозности" и в том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета). Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг уже на следующей неделе, чтобы выборы прошли в январе.
https://ria.ru/20241107/sholts-1982331996.html
https://ria.ru/20241107/zaharova-1982436834.html
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германия, в мире, франк-вальтер штайнмайер, олаф шольц, кристиан линднер, украина, хдс/хсс
Германия, В мире, Франк-Вальтер Штайнмайер, Олаф Шольц, Кристиан Линднер, Украина, ХДС/ХСС
Президент ФРГ назначил советника Шольца Кукиса на пост главы Минфина

Президент ФРГ Штайнмайер назначил советника Шольца Кукиса на пост главы Минфина

© Getty Images / picture allianceЙорг Кукис
Йорг Кукис - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Getty Images / picture alliance
Йорг Кукис. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назначил на пост главы минфина советника канцлера Олафа Шольца Йорга Кукиса, сообщает газета Welt.
Ранее Штайнмайер отправил в отставку трех министров из партии свободных демократов (СвДП) - главу минфина Кристиана Линднера, министра юстиции Марко Бушмана и министра образования Беттину Штарк-Ватцингер.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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"Он (президент ФРГ - ред.) вручил Йоргу Кукису верительную грамоту на должность министра финансов", - говорится в публикации на сайте издания.
Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир. в свою очередь, заявил, что его попросили возглавить министерство образования.
"Вице-канцлер Роберт Хабек с одобрения федерального канцлера попросил меня перенять руководство министерством образования до новых выборов. После согласования с членами кабинета министров от партии "Зеленых" я принял решение взять на себя эту обязанность", - написал он в соцсети X.
Ранее депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Евгений Шмидт заявил РИА Новости, что к развалу коалиции в ФРГ привели Украина, дилетантизм и зеленая повестка.
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В среду поздним вечером канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил президента Франка-Вальтера Штайнмайера об увольнении главы минфина Кристиана Линднера (СвДП), отметив, что он был вынужден так поступить, чтобы предотвратить ущерб стране. Среди причин своего решения уволить Линднера он назвал нежелание последнего в рамках планирования госбюджета на 2025 год одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. В четверг Штайнмайер освободил Линднера от должности.
Линднер, в свою очередь, обвинял Шольца в "неамбициозности" и в том, что тот потребовал приостановить действие "долгового тормоза" (законодательно утвержденное ограничение новых заимствований для госбюджета). Шольц намерен в начале 2025 года запросить вотум доверия у бундестага, что позволит провести досрочные выборы в Германии в марте. Позднее лидер оппозиции и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера пойти на этот шаг уже на следующей неделе, чтобы выборы прошли в январе.
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ГерманияВ миреФранк-Вальтер ШтайнмайерОлаф ШольцКристиан ЛинднерУкраинаХДС/ХСС
 
 
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