https://ria.ru/20241107/forum-1982523803.html

Эксперты и медиаменеджеры обсудили будущее СМИ в меняющемся мире

Эксперты и медиаменеджеры обсудили будущее СМИ в меняющемся мире - РИА Новости, 07.11.2024

Эксперты и медиаменеджеры обсудили будущее СМИ в меняющемся мире

Ситуация на информационном поле меняется стремительно. Те закономерности, которые считались базовыми еще несколько лет назад, сегодня уже не работают. В нашу... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:16

2024-11-07T21:16

2024-11-07T21:16

общество

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Ситуация на информационном поле меняется стремительно. Те закономерности, которые считались базовыми еще несколько лет назад, сегодня уже не работают. В нашу жизнь прочно вошло такое неприятное понятие, как "фейк". Социальные сети не только радуют фотографиями котиков, но могут представлять серьезную опасность (в частности, для подростков). Аудитория не читает информацию, объем которой превышает 500 знаков, а отдельный человек, собрав вокруг себя подписчиков, может перегнать в популярности и цитируемости традиционные СМИ.Как СМИ изменить свою работу с учетом новых реалий информационного поля? И, в конце концов, как отличить правду от фейка?Для того, чтобы ответить на эти и другие вопросы, в Международный мультимедийный пресс-центр медиагруппы "Россия сегодня" съехались эксперты и профессионалы из девяти стран постсоветского пространства. Третий медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" уже зарекомендовал себя, как уникальная площадка для анализа текущей медиасреды, прогноза перспектив и выработки механизмов противодействия рискам в процессе развития медиаотрасли, обсуждения наиболее злободневных вопросов работы СМИ в странах бывшего СССР.Отбрасывая старые шаблоныОрганизатором медиафорума выступила Международная медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.Среди собравшихся в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня" встречались совсем молодые лица – послушать опыт старших коллег собрались студенты профильных факультетов по специальностям "Журналистика" и "Связи с общественностью" крупнейших вузов Москвы вместе с преподавателями. Присутствовали руководители и сотрудники федеральных и профильных СМИ СНГ, сотрудники пресс-служб и посольств стран ближнего зарубежья.С приветственным словом от заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэллы Черкесовой выступила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Екатерина Ларина, в котором участникам медиафорума были переданы пожелания продуктивных дискуссий и ярких впечатлений.Также было зачитано приветствие от министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Республики Кыргызстан. Глава ведомства Алтынбек Максутов через свою представительницу Зарину Калмуратову призвал СМИ стран СНГ адаптироваться к новым реалиям, сохраняя идентичность и ценности."Современные СМИ отбрасывают старые шаблоны и учатся новому, при этом оставаясь важным каналом передачи информации между людьми", – говорилось в приветственном слове генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева, которое зачитала руководитель пресс-службы исполнительного комитета СНГ Светлана Малинина.Свобода быть собойПленарное заседание медиафорума открыл генеральный директор Медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Путин формулирует месседж (сообщение, повестку – ред.) для всего мира. И Путин – это тот человек, кто основал наше агентство ("Россия сегодня" – ред.) своим указом. И мы транслируем идею Путина. С одной стороны, буквально то, что он говорит, а с другой стороны, косвенно. Потому что у Путина есть концепция мира, и он не обязательно должен договаривать все. И не обязательно должен диктовать. Он исходит из того, что он не диктует. А когда он выступает, то он всегда допускает другую точку зрения и очень хорошо слушает. Он впитывает это", - рассказал Киселев во время пленарного заседания "Современные медиа: от газет и журналов до искусственного интеллекта" в рамках медиафорума.Говоря о работе на недавнем саммите БРИКС в Казани, Киселев рассказал о том, что руководители крупнейших СМИ глобального Юга спрашивали, что может дать им Россия."Свободу быть собой. Потому что многополярность БРИКС, вот это, все эти новые форматы, мировые структуры. Это не более, чем просьба быть самими собой", – отметил Киселев.Проблемы и тенденцииОдним из главных вопросов, которые обсуждались на площадке пленарного заседания медиафорума, стало ограждение детей от вредоносной информации из социальных сетей."У меня трое детей – 7, 12 и 16 лет. И они виртуозно находят способы обхода как замедления YouTube, так и родительского контроля", – рассказал исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.По его словам, единственной эффективной мерой является заглядывание к ним в экран и прямой запрет на деструктивный контент."Можно вообще не давать гаджетов, но задания домашние все в электронном дневнике. Поэтому гаджет нужен хотя бы для того, чтобы получить домашнее задание. Это неотъемлемая часть образовательного процесса сейчас, поэтому сказать "нет" гаджетам, конечно, не получится", – отметил Цыпер.В свою очередь, генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов обратил внимание на то, что многие "звездные" журналисты ухитрились обойти те средства массовой информации, в которых когда-то работали. Так, например, случилось с американским тележурналистом Такером Карлсоном, вес которого в медийном пространстве в настоящее время больше, чем у FOXNews, откуда он был уволен."Он не один такой, на самом деле много таких. Конечно, в нашей стране происходит то же самое. На сегодняшний день некоторые военкоры значат уже больше, чем издания, в которых они начинали свою работу", – отметил Иксанов.По словам медиаменеджера, с этой ситуацией не надо бороться, ее нужно возглавить.В поисках решенийЗнаковое заявление было сделано во время сессии "Тренды медиа и борьба форматов". Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулиной прокомментировала закон о регистрации страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, сказав о том, что много вопросов к его работе."Действительно, вопросов к тому, как будет работать этот закон, на данный момент очень много. Я думаю, что все владельцы ресурсов со мной согласятся. Очень много каналов, связанных с криминальной деятельностью, деструктивной деятельностью. Я лично не понимаю, как они будут регистрироваться", – сказала Мизулина.Она отметила, что свой телеграм-канал уже зарегистрировала, но ей кажется, что добросовестные пользователи в данном случае находятся в неравноправной позиции с недобросовестными пользователями, а именно с криминальными, преступными элементами, или с теми, кто последовательно нарушает российское законодательство."Не все ресурсы делаются для коммерческих целей, не все ставят рекламу и планируют заниматься рекламной деятельностью. Им не важно абсолютно, запрещена реклама или нет. Да, закон работает. Да, закон вступил в силу. Люди начали регистрироваться, но у меня лично те вопросы, которые были изначально, они остались. Я буду следить внимательно, я думаю, как и многие, за тем, как это будет реализовываться на практике. Мне кажется, что со временем, конечно, это все будет видоизменяться", – добавила глава Лиги безопасного интернета.Рост и трансформация медиаНа сессии "Медиа: управление будущим" эксперты обсуждали направления развития медиасферы, место и роль СМИ в новом мире и то, насколько фантастическими будут СМИ будущего на наш сегодняшний взгляд. Притом, что вес СМИ в современном мире растет, как и всей креативной экономики в целом."Уже несколько лет отрасль интенсивно трансформируется, успешно адаптируясь к внешним экономическим факторам, и лидируя по темпам внедрения цифровых инноваций, в том числе искусственного интеллекта. Эти процессы нашли отражение в дорожной карте развития индустрии медиа и рекламы, которую Центр развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ) разрабатывает в тесном сотрудничестве с профильными федеральными органами исполнительной власти и профессиональным сообществом", – сообщила директор Центра развития креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде.Спикер отметила, что медиарекламная индустрия, в которой по данным Росстата заняты чуть менее 500 тысяч россиян, - важная часть креативной экономики. Ее вклад составляет порядка 16%.Как остановить фейкиО том, как не давать ход непроверенной информации в ходе сессии "Фактчекинг и верификация контента" рассказала главный редактор АНО "Национальные приоритеты" Татьяна Кожина."В нашей работе нам вообще нельзя ошибаться. Цена нашей ошибки максимально высока. Мы работаем с действительно очень сложной фактурой. Думаю, каждый из вас хоть раз в жизни заходил на сайт какого-нибудь ведомства правительства, и знает, что язык, которым написаны тексты этих ресурсов, достаточно сложный, и фактура сложная. Наша профессиональная обязанность, объясняя все эти сложности, переводить все это на простой человеческий язык и достаточно быстро. Мы поняли, что в погоне за упрощением ошибиться можно очень легко. Журналист одно слово поправил, а смысл может поменяться достаточно кардинально", – рассказала Кожина.Способом сохранить достоверность руководитель считает оперативное взаимодействие с органами власти. За три года работы портала "Объясняем.рф" журналистскому коллективу удалось сделать так, что официальные власти максимально быстро верифицируют информацию перед публикацией.Говорить о хорошемНа сессии "Единый культурный медиакод и транснациональные медиапроекты" российский философ, политолог и социолог Александр Дугин призвал журналистов из стран СНГ, Евразийского союза и дружественных РФ государств выработать единый культурный медиакод для интеграции и сближения народов."Согласуем этот медиакод, внедряем его в наши СМИ, а потом глядишь: и дружба народов – вот она. (После выработки единого медиакода – ред.) Русский язык изучают, и мы изучаем и азербайджанский, и киргизский, и белорусский, и украинский язык, и молдавский язык. Наши люди тоже изучают и интересуются, что там происходит в наших братских республиках", – подчеркнул философ.Дугин отметил, что в настоящее время народы не интересуются культурой и традициями дружественных стран, пока в них не произошло что-то критическое, однако это неправильно."Это реальные страны, там живут люди, близкие нам народы. Мы культуру их не знаем, не интересуемся, что там происходит. А давайте это исправим! Это можно исправить просто принудительно, давайте принудительно писать в наших СМИ о разных хороших вещах", – заявил Дугин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество