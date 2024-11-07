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Цифровой форум пройдет в Красноярске 21-22 ноября - РИА Новости, 07.11.2024
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13:15 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/forum-1982407204.html
Цифровой форум пройдет в Красноярске 21-22 ноября
Цифровой форум пройдет в Красноярске 21-22 ноября - РИА Новости, 07.11.2024
Цифровой форум пройдет в Красноярске 21-22 ноября
Цифровой форум пройдет в Красноярске 21-22 ноября, главными темами станут научно-технологическое развитие региона и цифровизация отраслей, сообщает пресс-служба РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T13:15
2024-11-07T13:15
красноярск
красноярский край
технологии
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КЕМЕРОВО, 7 ноя – РИА Новости. Цифровой форум пройдет в Красноярске 21-22 ноября, главными темами станут научно-технологическое развитие региона и цифровизация отраслей, сообщает пресс-служба регионального правительства. "С 21 по 22 ноября в Красноярске пройдет Krasnoyarsk Digital Forum – крупнейший региональный форум для обсуждения цифровых технологий и научно-технологического развития. Главная тема события – научно-технологическое развитие региона и цифровизация отраслей", – говорится в сообщении. Отмечается, что мероприятие объединит представителей власти, промышленные и ИТ-компании, специалистов в области цифровых технологий, науки и образования. Уточняется, что участников ждет обсуждение вопросов практического решения технологических вызовов, инфраструктуры и мер поддержки прорывных проектов в регионе, кейсов по цифровизации промышленности, кибербезопасности и технологического суверенитета, подготовки кадров с необходимыми цифровыми компетенциями. Эти и другие вопросы решаются в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ". Спикерами выступят эксперты из промышленных предприятий, ведущих ИТ-компаний, представители органов власти. Узнать подробности и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://kdf24.ru.
https://ria.ru/20241024/lektsii-1979633277.html
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красноярск, красноярский край, технологии
Красноярск, Красноярский край, Технологии

Цифровой форум пройдет в Красноярске 21-22 ноября

© РИА Новости / Александр ПаниотовКрасноярск, виды города
Красноярск, виды города - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Александр Паниотов
Красноярск, виды города. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 7 ноя – РИА Новости. Цифровой форум пройдет в Красноярске 21-22 ноября, главными темами станут научно-технологическое развитие региона и цифровизация отраслей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"С 21 по 22 ноября в Красноярске пройдет Krasnoyarsk Digital Forum – крупнейший региональный форум для обсуждения цифровых технологий и научно-технологического развития. Главная тема события – научно-технологическое развитие региона и цифровизация отраслей", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что мероприятие объединит представителей власти, промышленные и ИТ-компании, специалистов в области цифровых технологий, науки и образования.
Уточняется, что участников ждет обсуждение вопросов практического решения технологических вызовов, инфраструктуры и мер поддержки прорывных проектов в регионе, кейсов по цифровизации промышленности, кибербезопасности и технологического суверенитета, подготовки кадров с необходимыми цифровыми компетенциями. Эти и другие вопросы решаются в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ".
Спикерами выступят эксперты из промышленных предприятий, ведущих ИТ-компаний, представители органов власти.
Узнать подробности и зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке: https://kdf24.ru.
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