Рейтинг@Mail.ru
Финляндия предложила НАТО разместить дроны на своей авиабазе, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:38 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/finlyandiya-1982469331.html
Финляндия предложила НАТО разместить дроны на своей авиабазе, пишут СМИ
Финляндия предложила НАТО разместить дроны на своей авиабазе, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2024
Финляндия предложила НАТО разместить дроны на своей авиабазе, пишут СМИ
Финляндия предложила НАТО свою авиабазу для размещения базы беспилотников альянса, сообщает в четверг общественный вещатель Yle со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:38
2024-11-07T17:38
финляндия
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899403_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_8cb978731114531999945c79229a9b9e.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Финляндия предложила НАТО свою авиабазу для размещения базы беспилотников альянса, сообщает в четверг общественный вещатель Yle со ссылкой на источники. "Финляндия заинтересована в том, чтобы иметь базу, с которой могли бы действовать большие беспилотные разведывательные дроны НАТО… По данным Yle, Финляндия предложила НАТО свою базу", - говорится в материале. В настоящее время беспилотники НАТО размещены в Италии. У финских ВВС есть четыре варианта авиабаз, среди которых авиабаза Пирккала (Сатакунта, рядом с Тампере) может стать вероятным местом расположения базы беспилотников НАТО, уточняет вещатель. Как сообщает Yle, среди стран альянса существует конкуренция за расположение базы, этот вопрос еще не получил политического согласия среди стран-членов. Решение по нему будет принято в следующем году, говорится в материале. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240927/finlyandiya-1975030998.html
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862899403_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_4d3c54f145e379e0c4c09e517b4c8bca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, нато, в мире
Финляндия, НАТО, В мире
Финляндия предложила НАТО разместить дроны на своей авиабазе, пишут СМИ

Yle: Финляндия предложила НАТО свою авиабазу для размещения дронов альянса

© AP Photo / Sergei GritsФлаги НАТО и Финляндии
Флаги НАТО и Финляндии - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Флаги НАТО и Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Финляндия предложила НАТО свою авиабазу для размещения базы беспилотников альянса, сообщает в четверг общественный вещатель Yle со ссылкой на источники.
"Финляндия заинтересована в том, чтобы иметь базу, с которой могли бы действовать большие беспилотные разведывательные дроны НАТО… По данным Yle, Финляндия предложила НАТО свою базу", - говорится в материале.
В настоящее время беспилотники НАТО размещены в Италии. У финских ВВС есть четыре варианта авиабаз, среди которых авиабаза Пирккала (Сатакунта, рядом с Тампере) может стать вероятным местом расположения базы беспилотников НАТО, уточняет вещатель.
Как сообщает Yle, среди стран альянса существует конкуренция за расположение базы, этот вопрос еще не получил политического согласия среди стран-членов. Решение по нему будет принято в следующем году, говорится в материале.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Финские военнослужащие во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Финляндия предложила разместить штаб НАТО у границы с Россией
27 сентября, 12:13
 
ФинляндияНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала