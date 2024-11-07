https://ria.ru/20241107/finlyandiya-1982469331.html
Финляндия предложила НАТО разместить дроны на своей авиабазе, пишут СМИ
Финляндия предложила НАТО разместить дроны на своей авиабазе, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2024
Финляндия предложила НАТО разместить дроны на своей авиабазе, пишут СМИ
Финляндия предложила НАТО свою авиабазу для размещения базы беспилотников альянса, сообщает в четверг общественный вещатель Yle со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:38
2024-11-07T17:38
2024-11-07T17:38
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Финляндия предложила НАТО свою авиабазу для размещения базы беспилотников альянса, сообщает в четверг общественный вещатель Yle со ссылкой на источники. "Финляндия заинтересована в том, чтобы иметь базу, с которой могли бы действовать большие беспилотные разведывательные дроны НАТО… По данным Yle, Финляндия предложила НАТО свою базу", - говорится в материале. В настоящее время беспилотники НАТО размещены в Италии. У финских ВВС есть четыре варианта авиабаз, среди которых авиабаза Пирккала (Сатакунта, рядом с Тампере) может стать вероятным местом расположения базы беспилотников НАТО, уточняет вещатель. Как сообщает Yle, среди стран альянса существует конкуренция за расположение базы, этот вопрос еще не получил политического согласия среди стран-членов. Решение по нему будет принято в следующем году, говорится в материале. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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финляндия, нато, в мире
Финляндия предложила НАТО разместить дроны на своей авиабазе, пишут СМИ
Yle: Финляндия предложила НАТО свою авиабазу для размещения дронов альянса
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Финляндия предложила НАТО свою авиабазу для размещения базы беспилотников альянса, сообщает в четверг общественный вещатель Yle со ссылкой на источники.
"Финляндия заинтересована в том, чтобы иметь базу, с которой могли бы действовать большие беспилотные разведывательные дроны НАТО… По данным Yle, Финляндия предложила НАТО свою базу", - говорится в материале.
В настоящее время беспилотники НАТО размещены в Италии
. У финских ВВС есть четыре варианта авиабаз, среди которых авиабаза Пирккала (Сатакунта, рядом с Тампере
) может стать вероятным местом расположения базы беспилотников НАТО, уточняет вещатель.
Как сообщает Yle, среди стран альянса существует конкуренция за расположение базы, этот вопрос еще не получил политического согласия среди стран-членов. Решение по нему будет принято в следующем году, говорится в материале.
Россия
в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва
не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.